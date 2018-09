Credo che troppo spesso social, giornali e media in generale parlino troppo. Io ho 120 gol dietro le spalle, non ero preoccupato ma molto tranquillo

A fine partita Icardi ha parlato di questo digiuno interrotto in maniera polemica, ricordando quanti gol abbia alle spalle ad appena 25 anni e sottolineando come media e social a volte parlino troppo. Lo ha fatto ai microfoni di Sky Sport:

Icardi si era sbloccato in Champions League, nella prima partita della fase a gironi contro il Tottenham. Il suo destro al volo era stato anche premiato dalla Uefa come gol più bello della settimana, in campionato però mancava la sua firma.

Mauro Icardo ha esultato per la prima volta in questa Serie A . Alla sesta giornata il centravanti argentino ha segnato nel match vinto 2-1 dall'Inter sulla Fiorentina, sua è la rete su rigore che ha aperto le marcature e fatto impazzire San Siro.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK