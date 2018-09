Serie A, Gattuso prima di Empoli-Milan: "Voglio sapere chi fa la spia"

Dopo la domanda sull'ex Juventus, la conferenza prosegue liscia come l'olio fino a quando non prendere parola il giornalista di Sky Sport, Peppe Di Stefano, che viene interrotto da Gattuso sul nascere.

L'argentino è alle prese con un fastidio al flessore che gli potrebbe impedire di scendere in campo al Castellani e di andare a segno per la quarta partita di fila tra campionato ed Europa League. Nel caso dovesse dare forfait, al suo posto ci sarebbe uno tra Cutrone e Borini.

Vigilia di Empoli-Milan, match valido per la sesta giornata di Serie A . In conferenza stampa il tecnico dei rossoneri Gennaro Gattuso si sofferma sulle condizioni di Higuain e ammette che il Pipita "ha un piccolo problema" che sarà valutato nella giornata di domani.

