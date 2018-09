Il terzino ghanese contro l'esterno viola: "Va giù senza che gli fai nulla".

370 condivisioni

8 ore fa

Uno dei migliori in campo per distacco. Federico Chiesa cresce di partita in partita e collezioni prestazioni da applausi, l'ultima nella sconfitta per 2-1 della sua Fiorentina a San Siro contro l'Inter. Il classe '97 è stato l'ultimo a mollare, una spina nel fianco per la difesa nerazzurra.

Di lui ha parlato nel post-partita Kwadwo Asamoah, intervenuto ai microfoni di Inter TV. Ma oltre a elogiarlo, il ghanese lo ha anche criticato perché a suo avviso finisce giù troppo facilmente:

Federico Chiesa è forte, io ho giocato già molte volte contro di lui. Si vede che è intelligente e che ha gamba. A un certo punto però non lo sopportavo più perché andava sempre giù senza che io facessi nulla

Va ricordato che Asamoah ha rischiato di prendere il secondo cartellino giallo proprio per un fallo ai danni di Chiesa.