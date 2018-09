Sesta vittoria in altrettante giornate per i bianconeri, che stendono il Bologna. Il Napoli supera il Parma e si mantiene in scia, Lazio al terzo posto, risale l'Inter e sorprende il Genoa.

0 condivisioni

26 set 2018 di Simone Cola

La 6^ giornata di Serie A - primo turno infrasettimanale della stagione 2018/2019 - si apre martedì 25 settembre con la rocambolesca vittoria dell'Inter su una Fiorentina convincente, che tiene benissimo il campo a San Siro e riesce a pareggiare grazie a un autogol di Skriniar il vantaggio nerazzurro firmato da Icardi su un contestato rigore. Nel secondo tempo è D'Ambrosio a realizzare il gol che vale la terza vittoria consecutiva - la seconda in campionato - per la banda di Luciano Spalletti.

Vittoria e tre punti importanti anche per la Lazio di Simone Inzaghi, che dopo un inizio stentato sembra aver trovato continuità e piega l'Udinese in trasferta con un 2-1 firmato da Acerbi e Correa, già visto in Italia con la Sampdoria prima di un biennio in Spagna al Siviglia. Per Lulic e compagni si tratta del quarto successo consecutivo in Serie A, il quinto considerando anche l'Europa League.

Pareggio a reti bianche sia tra Atalanta e Torino che tra Cagliari e Sampdoria, mentre la Roma risponde alla crisi con un perentorio 4-0 al malcapitato Frosinone, trafitto dalle reti di Under, Pastore, El Sharaawy e Kolarov: una vittoria importante per i giallorossi guidati da Di Francesco, che erano reduci dalla sconfitta esterna con il Bologna.

Getty Images Cresciuto nell'Estudiantes, l'argentino Correa è arrivato questa estate dalla Lazio, che lo ha prelevato dal Siviglia.

Serie A, i risultati della 6^ giornata

Bologna che in casa della Juventus non resiste che un quarto d'ora, il tempo necessario ai bianconeri per colpire con un micidiale uno-due firmato da Dybala e Matuidi: per i campioni d'Italia continua la corsa solitaria in testa alla classifica a punteggio pieno con 6 vittorie in altrettante gare.

L'unica squadra che sembra tenere il passo della banda di Allegri è il Napoli di Ancelotti, che supera agilmente in casa il Parma con un 3-0 sotto il segno di Insigne - gol che sblocca la gara e assist - e Milik, autore di una doppietta. Importante affermazione del Genoa che supera il Chievo 2-0 (in gol ancora il polacco Piatek) e lascia i clivensi all'ultimo posto in classifica a -1.

Inter vs Fiorentina = 2-1

Udinese vs Lazio = 1-2

Atalanta vs Torino = 0-0

Cagliari vs Sampdoria = 0-0

Genoa vs Chievo = 2-0

Juventus vs Bologna = 2-0

Napoli vs Parma = 3-0

Roma vs Frosinone = 4-0

La 6^ giornata di Serie A si concluderà domani, giovedì 27 settembre, con SPAL-Sassuolo e Empoli-Milan, che saranno giocate rispettivamente alle 19 e alle 21.

Getty Images Come la scorsa stagione, anche in questa il Napoli sembra essere l'unica squadra in grado di impensierire la Juventus.

La classifica dopo il sesto turno

Juventus 18 Napoli 15 Lazio 12 Sassuolo 10* Fiorentina 10 Inter 10 SPAL 9* Genoa 9* Sampdoria 8 Roma 8 Udinese 8 Parma 7 Atalanta 6 Torino 6 Cagliari 6 Milan 5** Empoli 4* Bologna 4 Frosinone 1 Chievo -1

* una partita in meno ** due partite in meno