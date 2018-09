L'Inter apre il turno infrasettimanale con la seconda vittoria consecutiva in campionato. Oggi tocca alle altre big.

un'ora fa di Daniele Minuti

La sesta giornata di Serie A, il primo turno infrasettimanale di questa stagione, si è aperta con un anticipo di lusso fra Inter e Fiorentina. I nerazzurri hanno superato una Viola ben messa in campo per 2-1 grazie ai gol di Icardi e D'Ambrosio trovando la terza vittoria in una settimana dopo quelle contro Tottenham e Sampdoria.

Ottimo risultato per la squadra di Spalletti che sale a 10 punti in classifica, con tutte la altre (escluse Empoli e Milan) che giocheranno questa sera. In programma ci sono infatti Udinese-Lazio, Juventus-Bologna, Roma-Frosinone e Napoli-Parma.

Le partite del turno infrasettimanale sono l'argomento che trova più spazio sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani della nostra rassegna stampa mentre sulle testate estere ci si concentra sugli impegni di campionato delle big di Ligue 1 e Liga, che stasera scendono in campo.

Rassegna stampa, prima pagina Gazzetta dello Sport: "SprInter"

La prima pagina della Gazzetta dello Sport è dedicata all'Inter che ha trovato contro la Fiorentina la terza vittoria consecutiva (seconda in campionato) vincendo l'anticipo grazie ai gol messi a segno da Icardi e D'Ambrosio.

Corriere dello Sport: "L'Inter sale"

Anche il Corriere dello Sport si concentra sulla ripresa dell'Inter che dopo la crisi iniziale risale la china in campionato battendo anche la Fiorentina. Decisivo Icardi, autore di un gol e dell'assist decisivo per D'Ambrosio.

Tuttosport: "CRsempre, Pogba presto"

Su Tuttosport ci si proietta alla partita di questa sera della Juventus. I Campioni d'Italia giocheranno alle ore 21:00 all'Allianz Stadium contro il Bologna nel tentativo di rimanere in testa al campionato a punteggio pieno.

L'Équipe: "Tuchel, l'été de grâce"

La rassegna stampa estera si apre con la prima pagina dell'Équipe che si concentra sul Paris Saint-Germain. Se la squadra di Tuchel stasera battesse il Reims, segnerebbe il record come miglior partenza in Ligue 1 della storia del club.

As: "Sánchez-Pizjuán: salida de alto riesgo"

L'apertura di As è dedicata al Real Madrid, che nell'evento FIFA The Best ha fatto incetta di premi, impegnato stasera in campionato in una trasferta difficile in casa del Siviglia nel tentativo di mantenere la testa della classifica.

Sport: "700 Messi"

Su Sport il protagonista principale è (come spesso accade) Leo Messi. Il numero 10 del Barcellona stasera scenderà in campo con i suoi in casa del Leganés per quella che sarà la sua 700esima presenza con i catalani.

Mundo Deportivo: "El retorno de el mejor"

Anche il Mundo Deportivo si concentra su Leo Messi che torna fra i titolari del Barcellona nella sfida di questa sera contro il Leganés. I catalani proveranno a mettere pressione al Real Madrid che giocherà subito dopo.

Marca: "Un duelo especial"

La prima pagina di Marca presenta la sfida di questa sera fra Siviglia e Real Madrid come una sfida speciale in particolare per l'ex Sergio Ramos. A riguardo viene intervistato Jesus Navas, che parla della sua squadra e del difensore spagnolo.

A Bola: "Corredor de história"

Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con l'apertura della Bola, interamente dedicata a Luisao. Il colossale difensore portoghese ieri ha lasciato ufficialmente il Benfica che lo ha celebrato con un evento allo stadio.