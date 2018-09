Il risultato finale premia la Roma, che supera il Frosinone 4-0: in gol Under, Pastore, El-Shaarawy e Kolarov. Nel prossimo turno di Serie A la Roma è attesa da un altro derby, questa volta quello della Capitale: sabato 29 settembre alle 15.00 c'è la Lazio. Il Frosinone, invece, ospiterà il Genoa allo Stirpe. Ecco gli highlights di Roma-Frosinone 4-0:

Per la 6^ giornata di Serie A all'Olimpico in scena Roma-Frosinone . I giallorossi di Di Francesco erano chiamati alla riscossa dopo il KO di Bologna. Per i ciocari, stessa voglia di fare punti dopo le sconfitte contro Sampdoria (5-0) e Juventus (2-0).

La partita dura meno di un tempo: in gol Under, Pastore, El-Shaarawy e Kolarov

