La squadra di Ancelotti conquista i tre punti vincendo per 3-0 grazie al gol di Insigne e alla doppietta di Milik. Nel prossimo turno di Serie A il Napoli sarà a Torino per il big match contro la Juventus (sabato 29 settembre, ore 18), il Parma ospiterà al Tardini l'Empoli (domenica 30 settembre, ore 18). Ecco il video dei gol e degli highlights di Napoli-Parma 3-0:

Napoli-Parma è la partita andata in scena al San Paolo per la 6^ giornata della Serie A . Entrambe le squadre erano reduci da un successo nel turno precedente: il Napoli aveva superato il Torino 3-1 in trasferta, il Parma si era imposto per 2-0 sul Cagliari.

Vittoria per gli uomini di Carlo Ancelotti: in gol Insigne e due volte Milik

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK