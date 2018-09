EA Sports svela i ratings dei 10 giocatori con i valori più alti per fisicità e forza: due i rappresentanti della Serie A, c'è anche Akinfenwa.

26 set 2018 di Massimiliano Rincione

Manca sempre meno all'uscita di FIFA 19. Il titolo calcistico targato EA Sports, pronto a sbarcare sugli scaffali venerdì 28 settembre, offrirà agli utenti l'opportunità di cimentarsi in una esperienza di gioco rivoluzionata sia in locale che online. Estrema importanza, quest'anno, sarà dedicata alle statistiche sul fisico e sulla forza, che nell'edizione in uscita avranno una rilevanza paragonabile alla velocità nelle scorse edizioni. Ecco perché le due top 10 riguardanti questi valori erano probabilmente tra le più intriganti, con la software house made in USA che ha reso note le classifiche nelle scorse ore. Si parte, in primis, dalla forza.

Adebayo Akinfenwa (66) Tomas Chory (61) Kendall Waston (74) Romelu Lukaku (87) Felipe Carvalho (67) Anderson Esiti (72) Kalidou Koulibaly (87) Niklas Sule (84) Kara Mbodji (78) Sebastián Coates (82)

Good luck moving these players out of the way 💪. The strongest players in #FIFA19 ➡️ https://t.co/BEOUF3Zn7I #FIFARatings pic.twitter.com/QRzXjfgRHJ — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) September 22, 2018

Svetta dunque, nei valori legati alla forza, il re delle categorie inferiori inglesi Adebayo Akinfenwa, che resta ancora una volta saldamente in vetta alla graduatoria anche in FIFA 19 grazie al suo fisico da culturista. Gloria anche per Koulibaly, con il difensore del Napoli che si impone nella top 10 classificandosi come settimo. Quarto Romelu Lukaku, con l'attaccante protagonista nel Mondiale russo che - al pari del centrale partenopeo - vanterà un valore complessivo di 87. Tanto Real Madrid, invece, nella graduatoria sulla fisicità.

Anderson Esiti (72) Dennis Hediger (68) Steven N'Zonzi (82) Garrido (71) Hulk (81) Victor Wanyama (80) Geoffrey Kondogbia (82) Juraj Kucka (79) Marcelo (81) Casemiro (88)

Anche per quanto riguarda i valori legati al fisico c'è un po' di Serie A, con Steven N'Zonzi che chiude il podio sul gradino più basso con un overall di 82. Quinto il redivivo Hulk, che tornerà su Ultimate Team a seguito dell'introduzione del campionato cinese dopo la fugace apparizione nel DLC Mondiali. Tra gli ex "italiani", invece, non si può non menzionare Kucka e Kondogbia, passati rispettivamente da Milan e Inter.

🗣️ It's #TOTW 2 featuring 89 Lorenzo Insigne 🇮🇹, 86 İlkay Gündoğan 🇩🇪 & 84 Thomas Meunier 🇧🇪 #FUT #FIFA19 pic.twitter.com/GU0FQt1dDb — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) September 26, 2018

FIFA 19: Insigne e Lucas Leiva nel TOTW 2

Intanto, però, è già tempo di Team of the Week 2, con EA Sports che ha rilasciato la seconda Squadra della Settimana su FIFA 19. Gloria per la Serie A, che può gioire per gli inserimenti di Lorenzo Insigne e Lucas Leiva tra gli 11 titolari. Statistiche pazzesche per Bertrand Traoré, con lo sgusciante attaccante del Lione che già si candida a possibile colpo ad effetto tra i primi IF dopo la doppietta siglata nella sfida al Marsiglia. Interessanti anche Gundogan e Ben Yedder, con Lucas Hernandez ormai in grande spolvero tra i difensori con un valore complessivo di 84 per la sua prima carta in forma.