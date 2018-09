Backdoor Podcast: "A better basket" per la condivisione di basket

Nella nuova puntata di Backdoor Podcast c'è un ospite di assoluto rilievo come il coach dell'Olimpia Milano Simone Pianigiani che ha ripercorso con noi tutte le tappe della sua carriera . Siamo partiti da Siena con le grandi vittorie e toccando alcuni momenti chiave della sua permanenza, per poi andare sul capitolo nazionale: gli stimoli, l'onore e la voglia di riportare in alto l'azzurro.

