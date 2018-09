The Best FIFA, la meravigliosa dedica di Modric a Boban

In un momento così speciale - ha esordito Modric - vorrei fare una dedica e ringraziare il mio idolo, il capitano della Croazia del 1998 che arrivò terza al Mondiale. Quella squadra ci ha regalato una speranza, ci ha fatto capire che avremmo potuto fare qualcosa di grande in Russia. Spero che anche questa Croazia possa rappresentare un esempio per le generazioni future. Questo premio dimostra che ognuno può diventare il migliore grazie al lavoro, alla fede e al sacrificio. Tutti i sogni possono diventare realtà

Vince sempre Luka Modric . Dopo la UEFA, anche la FIFA ha deciso di premiare il centrocampista del Real Madrid come miglior giocatore della passata stagione. Il croato ha ricevuto il "The Best" lasciando a bocca asciutta Cristiano Ronaldo e Mohamed Salah.

