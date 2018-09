Svelati i voti del premio FIFA: Leo ha indicato anche il portoghese oltre a Modric e a Mbappé, mentre il rivale di sempre ha optato per Varane, Modric e Griezmann.

13 ore fa di Alberto Casella

C'eravamo tanto ignorati. Dopo una decade in cui Lionel Messi e Cristiano Ronaldo si erano divisi tutti i premi del calcio mondiale, oltre ai tifosi e ai principali trofei - mantenendo sempre un atteggiamento molto vicino all'indifferenza reciproca - è arrivato il momento di lasciare il passo, almeno momentaneamente a qualcun altro, come è successo anche ieri nella proclamazione dei risultati del voto The Best FIFA Awards 2018.

Non si tratta ancora del nuovo che avanza: Luka Modric ha 33 anni e una lunga frequentazione del mondo del calcio, ma dietro di lui qualcosa si muove, da Salah a Mbappé tanto per dire, e le due stelle si sono scoperte meno intoccabili di un tempo.

Un destino comune - le cui avvisaglie erano già arrivate subito dopo il Mondiale di Russia, con l'Uefa Player of the Year andato anch'esso al croato - cui Leo e Cristiano hanno fatto fronte in maniera differente, come differenti, del resto, sono le loro personalità.

Getty Images

The Best FIFA 2018: Messi vota Cristiano Ronaldo, ma il portoghese non ricambia

Se è vero che entrambi non si sono presentati alla serata di gala alla Royal Festival Hall di Londra che ha incoronato Luka Modric, non è passato inosservato il diverso comportamento dei due nell'attribuzione delle preferenze. Quando, infatti, sono stati svelati i voti del The Best Fifa Awards 2018 attribuiti dai capitani delle Nazionali, dai ct e dai media, ecco la sorpresa: Lionel Messi ha indicato, oltre a Modric e a Mbappé, anche l'eterno rivale. Un atto di cortesia che però Cristiano Ronaldo non ha ricambiato, votando piuttosto per Varane, lo stesso croato e Griezmann.

Getty Images

Ci pensa Sergio Ramos

E se, a onor del vero, va detto che è la prima volta che l'argentino ha deciso di omaggiare il portoghese, un'altra sorpresa ancora più grande arriva dalle scelte espresse dal capitano della Spagna e del Real Madrid: il "cattivo" Sergio Ramos, infatti, ha votato per i compagni di squadra Modric e Cristiano Ronaldo, ma la terza preferenza l'ha riservata proprio a Messi. Un onore delle armi che non ha sfiorato CR7.

Qui il link per scaricare la lista con tutti i voti.