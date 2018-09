The Best FIFA 2018, Florentino Perez: "Cristiano Ronaldo tornerà al Real Madrid"

Il presidente dei Blancos ha parlato in occasione dei premi The Best della FIFA.

12 ore fa

C'era anche il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, al Royal Festival Hall di Londra per l'assegnazione dei premi The Best della FIFA. A ricevere il riconoscimento come miglior giocatore della passata stagione è stato il centrocampista dei Blancos Luka Modric, piazzatosti davanti a Cristiano Ronaldo e Mohamed Salah.

Il fuoriclasse portoghese, proprio come Lionel Messi, era assente e non ha quindi potuto incontrare il suo ex presidente. Florentino però ha speso comunque delle parole per il numero 7 della Juventus: