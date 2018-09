Tanti cambi nei giallorossi come annunciato da Di Francesco: Under sarà titolare nel tridente, con Pastore che rientrerà a centrocampo.

12 ore fa di Daniele Minuti

Uscire dalla crisi un passo alla volta. È questo l'obiettivo della Roma di Di Francesco che al momento in Serie A ha racimolato il misero bottino di 5 punti nelle prime 5 partite di campionato e la sconfitta in casa del Bologna sembra essere il fondo del barile.

Il 2-0 arrivato al Dall'Ara ha reso il clima in casa giallorossa molto pesante, col presidente Pallotta che si è detto disgustato e la squadra che è stata mandata in ritiro punitivo a Trigoria fino alla sfida di domani sera contro il Frosinone valida per il turno infrasettimanale.

Nella partita contro i ciociari Di Francesco si trova davanti a un bivio, anche considerato il prossimo impegno in Serie A: il derby contro la Lazio di sabato. L'allenatore della Roma dovrà fare molti cambi ma non può permettersi ulteriori passi falsi adesso che in campionato la classifica comincia a farsi davvero negativa.

Serie A, le probabili formazioni di Roma-Frosinone: c'è Under

Nelle interviste dopo la partita contro il Bologna, Di Francesco ha specificato che la sconfitta lo avrebbe portato a fare ancora una volta molti cambi nell'impegno successivo. Per questo motivo (e per l'avvicinarsi del derby) ci saranno molte modifiche.

Intanto torna Under dal primo minuto, col turco che completerà il tridente composto da Dzeko (ma occhio a Schick) e uno fra Perotti ed El Shaarawy. A centrocampo chance sia per Nzonzi che per Pastore. I ciociari manterranno assetto e uomini dell'11 che ha retto fino all'80esimo minuto contro la Juventus, unico ballottaggio fra Ciano e Joel Campbell. Ecco le probabili formazioni di Roma-Frosinone.

Roma (4-3-3) : Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi, Pastore; Kluivert, Dzeko, Perotti.

: Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi, Pastore; Kluivert, Dzeko, Perotti. Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Crisetig, Hallfredsson, Molinaro; Perica, Ciano.

Dove vedere Roma-Frosinone

Roma-Frosinone è una delle partite che si giocherà alle 21:00 di mercoledì 26 settembre per il sesto turno di Serie A e la sfida dell'Olimpico sarà trasmessa in esclusiva per gli abbonati alla piattaforma streaming DAZN.

Le quote dei bookmaker

Nonostante il momento negativo, i padroni di casa sono nettamente favoriti nel pronostico. La vittoria della Roma è data a 1,22 con il pareggio fissato a 7,25 (addirittura a 18,50 il successo del Frosinone). Il 2-0 è dato a 7,00 mentre il marcatore più probabile secondo i bookmaker è Dzeko (4,00).

I precedenti in Serie A

Sono soltanto 2 i precedenti fra Roma e Frosinone e risalgono alla stagione 2015/2016, l'unica nella massima serie per i ciociari. Entrambe le sfide di campionato furono vinte dai giallorossi: 0-0 l'andata e 3-1 il ritorno.