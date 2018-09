Nella sesta giornata del campionato, la squadra di Ancelotti ospita quella di D'Aversa: entrambe sono reduci da due importanti vittorie nell'ultimo turno.

12 ore fa di Marco Ercole

Nel programma della sesta giornata di Serie A, spunta la sfida Napoli-Parma al San Paolo, che mette di fronte due delle squadre più in forma del momento. Entrambe sono reduci da convincenti vittorie nell'ultimo turno, gli azzurri guidati da Ancelotti in trasferta sul Torino (3-1) e i ducali di D'Aversa nella partita al Tardini contro il Cagliari (2-0).

Ad arbitrare la gara delle ore 21 di mercoledì 26 settembre sarà il signor Doveri, fischietto della sezione di Roma 1.

Il Napoli cercherà di trovare la sua quinta vittoria in sei partite, per tentare di rimanere incollato alla Juventus fino a questo momento versione schiacciasassi e capace di fare l'en plein di punti nelle prime cinque giornate. Il Parma invece con i suoi sette punti è la migliore delle neopromosse e si sta affidando all'eccezionale verve di Gervinho per provare a rimanere più possibile nelle zone alta della classifica di Serie A.

Getty Images Serie A, Napoli-Parma: tutte le informazioni sul match

Le probabili formazioni di Napoli-Parma

Per quanto riguarda la probabili formazioni di Napoli-Parma, Ancelotti sembra orientato a confermare il 4-4-2 visto nell'ultima gara contro il Torino, ma questa volta Milik potrebbe essere preferito a Mertens nel ruolo di partner d'attacco d'Insigne. Per quanto riguarda l'undici scelto da D'Aversa, invece, la novità principale potrebbe essere l'esordio stagione di Ciciretti, che sembra favorito per completare il tridente d'attacco insieme a Gervinho e Inglese.

NAPOLI (4-4-2) : Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Zielinski; Milik, Insigne. All . Ancelotti.

: Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Zielinski; Milik, Insigne. . Ancelotti. PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Rigoni, Stulac, Barillà; Gervinho, Inglese, Ciciretti. All. D'Aversa.

Dove vedere Napoli-Parma

La partita di Serie A Napoli-Parma in programma mercoledì 26 settembre sarà visibile in TV in diretta e in esclusiva su Sky Sport 2 (canale 252), con la telecronaca del duo Compagnoni-Ambrosini. Per chi volesse utilizzare i servizi di streaming, invece, sarà come sempre a disposizione l'applicazione SkyGo riservata agli abbonati della piattaforma satellitare, oltre al servizio NowTV.

Le quote dei bookmaker

I bookmaker danno ovviamente il Napoli favorito, con quote che oscillano tra l'1.18 e l'1.22. Più remunerativo invece puntare sul pareggio, pagato tra 6.25 e 6.80, mentre chi volesse provare il colpaccio e scommettere sulla vittoria del Parma in trasferta, potrebbe vincere tra le 13 e le 17.75 volte la propria posta.

L'eventualità che entrambe le squadre segnino è quotata maggiormente (2.30) rispetto a quella che vede almeno una delle due ferma a zero al termine dei 90 minuti (1.66).

Per quanto riguarda invece la categoria under e over, i bookmakers quotano addirittura tra i 4.80 e i 5.50 la possibilità che la gara possa finire con meno di 1,5 gol, mentre si oscilla dall'1.10 all'1.17 nel pagamento di chi scommetterà su almeno 2 gol nel corso della partita. E se volete puntare sul primo marcatore dell'incontro, il favorito (nonostante sia in ballottaggio con Milik per una maglia da titolare) è Dries Mertens, pagato 3.40, seguito proprio dal polacco e da Callejon (entrambi 4.33). I primi giocatori del Parma in questa speciale classifica sono invece Ceravolo e Inglese, con il loro eventuale gol a sbloccare la gara che sarebbe pagato ben 15 volte la posta.

I precedenti in Serie A

Il bilancio dei precedenti in Serie A tra Napoli e Parma è molto equilibrato, con 13 vittorie degli azzurri, 12 degli emiliani e 7 pareggi. Gli ultimi confronti risalgono alla stagione 2014/2015, quando i partenopei si imposero 2-0 al San Paolo e pareggiarono 2-2 al Tardini. L'anno prima invece i ducali erano riusciti a vincere 1-0 sia all'andata che al ritorno.

Il cannoniere di questa particolare sfida è Edinson Cavani, arrivato a 5 reti totali, mentre tra i giocatori in attività è Hamsik il più prolifico a quota 3. Ecco nel dettaglio come è andata nell'ultima stagione in cui le due squadre si sono affrontate nella massima serie: