Nei bianconeri Allegri punta sulla coppia Dybala-Cristiano Ronaldo e rilancia Bonucci in difesa. Tra i pali c'è Perin. Inzaghi in emergenza a centrocampo.

2 ore fa di Luca Guerra

Due vittorie, lo stesso risultato finale, significati profondamente diversi. L'ultimo weekend di Serie A ha regalato a Juventus e Bologna tre punti, ottenuti in entrambi i casi con un successo per 2-0 sull'avversario di turno: se l'acuto dei bianconeri allo Stirpe ha rappresentato per la formazione di Massimiliano Allegri la conferma della vetta a punteggio pieno, l'affermazione degli emiliani sulla Roma al Dall'Ara ha regalato le prime reti e la prima vittoria in campionato a Filippo Inzaghi, in bilico sino a domenica scorsa.

Per questo l'incrocio in programma mercoledì 26 settembre alle 21 all'Allianz Stadium per la sesta giornata di Serie A rappresenta un banco di prova importante per entrambe: con una vittoria, i bianconeri arriverebbero al big match della settima giornata in calendario sabato pomeriggio a Torino contro il Napoli da primi della classe, mentre fare risultato a Torino sarebbe un'enorme iniezione di fiducia per Santander e compagni.

Nonostante la conquista degli ultimi sette campionati di Serie A, è solo la quinta volta dalla stagione 1929/30 che la Juventus vince tutte le prime sei partite stagionali (in questo caso tra campionato e Champions League). Davanti al proprio pubblico i bianconeri hanno perso solo una delle ultime 12 partite giocate in Serie A, mentre il Bologna ha perso nove delle ultime 10 partite giocate contro la Vecchia Signora del calcio italiano.

Getty Images Serie A 2017/2018, Juventus-Bologna 3-1: Palacio atterra Dybala

Serie A, la sesta giornata propone Juventus-Bologna

Per la statistica Juventus-Bologna sembrerebbe una partita segnata, ma il calcio è fatto anche per sovvertire i pronostici.

Le probabili formazioni schierate da Allegri e Inzaghi

Voglia di turnover e qualche assenza di troppo: due dati che accomunano Massimiliano Allegri e Filippo Inzaghi. L'allenatore della Juventus, privo di Douglas Costa, Khedira, De Sciglio e Spinazzola, ha recuperato Barzagli e potrebbe schierarlo da titolare. Pronti a rientrare dal 1' anche Bonucci, Benatia, Cancelo, Matuidi e Bernardeschi, con Perin che farà il suo esordio in partite ufficiali in bianconero. Prende quota l'ipotesi 3-5-2, con Dybala accanto a Cristiano Ronaldo e Mandzukic in panchina. Problemi a centrocampo per Inzaghi: Pulgar è squalificato, Donsah e Poli infortunati, mentre Svanberg è stato sottoposto ad accertamenti dopo la gomitata presa contro la Roma. Possibile il passaggio al 4-4-2, con Falcinelli titolare accanto a Santander.

Juventus (3-5-2): Perin; Barzagli, Bonucci, Benatia; Cancelo, Emre Can, Pjanic, Matuidi, Bernardeschi; Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Allegri.

Bologna (4-4-2): Skorupsky; Calabresi, De Maio, Danilo, Mattiello; Orsolini, Nagy, Dzemaili, Kreijci; Falcinelli, Santander. Allenatore: Inzaghi.

Dove vedere Juventus-Bologna

Il fischio d'inizio di Juventus-Bologna, in calendario mercoledì 26 settembre per la sesta giornata di Serie A, è in programma alle 21: la partita sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN. Il match è disponibile in streaming su computer, tablet e smartphone per tutti gli abbonati al servizio.

Le quote dei bookmaker

Le previsioni delle agenzie di scommesse vedono la Juventus nettamente favorita. La vittoria dei bianconeri è in lavagna a 1,15 a fronte del 16 assegnato al colpo grosso del Bologna - che non vince a Torino dal 2011 - e alla quota di 7,50 per il pareggio. I bookmaker si aspettano tante reti: l'Over 2,5 è pagato 1,45 volte la posta, a fronte del 2,59 assegnato all'Under 2,5. Più complicato vedere entrambe le squadre a segno: l'opzione Gol è invece in lavagna a 2,36 mentre il No Gol rende 1,50 volte la cifra scommessa. Il risultato più probabile è il 2-0, pagato 6 volte la posta e seguito dal 3-0 (a 6,50). Tanti piedi caldi in attacco: tra i marcatori il pericolo pubblico numero uno è ovviamente Cristiano Ronaldo (1,35) con Dybala (1,85) e Bernardeschi (2,75) a ridosso. Nel Bologna occhio a Santander (4,50) che si è sbloccato contro la Roma.

I precedenti in Serie A

Juventus-Bologna è una classica della nostra Serie A: in 135 precedenti in campionato i bianconeri hanno all'attivo ben 71 vittorie, a fronte dei 23 successi emiliani. Curiosità: nessun club ha pareggiato sul campo della Juve come gli emiliani, ben 25 volte. Nella scorsa stagione doppio successo del gruppo di Allegri, con un secco 3-0 al Dall'Ara e 3-1 in rimonta a Torino.