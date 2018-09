Serie A, la rabbia di Pioli e Antognoni: "Mai vista una cosa simile"

In casa viola sono tante le proteste per il rigore assegnato da Mazzoleni e trasformato da Icardi.

25 set 2018

Minuto 44 di Inter-Fiorentina, a San Siro il risultato è ancora sullo 0-0. Mazzoleni ferma il gioco, on field review. Rivede il cross di Candreva e la palla che sfiora le dita di Vitor Hugo, poi assegna il calcio di rigore che viene trasformato da Icardi, al primo gol in questa Serie A.

Il match finirà 2-1 per i nerazzurri, a fine partita si continua a discutere dell'episodio che ha cambiato la partita. In casa viola sono furiosi, in particolar modo il club manager Antognoni non ci sta e a Sky Sport sbotta:

Il rammarico è tanto, c'è stato più di un episodio sfavorevole. Non ho mai visto in tutta la mia carriera assegnare un rigore per dei polpastrelli toccati. Ogni volta che vengo a Milano succede qualcosa, anche lo scorso anno mi sono dovuto lamentare. Il pallone non cambia traiettoria, non capisco dove abbia visto quel rigorre. Il tocco è lieve, lo ha visto solo Mazzoleni

Gli fa eco il tecnico Stefano Pioli:

Non meritivamo di perdere, abbiamo regalato all'Inter il secondo gol. Le decisioni di Mazzoleni non sono state eque, il rigore non c'era, manca l'espulsione di Asamoah e andrei a rivedere il contatto tra Chiesa e Politano in area. Il tocco di mano di Vitor Hugo è impercettibile, si parla di polpastrelli. Non ha influito sulla traiettoria del pallone

Di tutt'altra idea Luciano Spalletti: