Serie A, Inter: accolto il ricorso, niente squalifica per Spalletti

Il tecnico dei nerazzurri potrà i guidare i nerazzurri dalla panchina contro la Fiorentina: il ricorso presentato dal club di Suning è stato accolto.

0 condivisioni

8 ore fa

Luciano Spalletti sarà in panchina nel match valido per la sesta giornata di Serie A tra Inter e Fiorentina, in programma questa sera alle ore 21 a San Siro. Il tecnico era stato squalificato per una giornata per l'esultanza troppo veemente al gol di Brozovic contro la Sampdoria, ma il ricorso presentato dal club di Suning è stato accolto.

Spalletti dovrà pagare 5mila euro di multa ma sarà in campo a San Siro contro i viola per dare continuità ai successi ottenuti in extremis contro Tottenham e Samp. L'Inter è attualmente al nono posto in classifica a quota 7 punti, frutto di due vittorie, un pareggio e due sconfitte.

La Fiorentina è invece terza in classifica a quota 10 punti dopo tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Il tecnico dei gigliati, Stefano Pioli, proverà a infrangere un tabù e battere Spalletti: non ci è mai riuscito nei 13 precedenti fin qui disputati tra i due allenatori.