L'attaccante nerazzurro ha segnato su rigore il primo gol in questo campionato.

0 condivisioni

un'ora fa

E alla quinta giornata di Serie A Mauro Icardi si sbloccò. L'attaccante argentino, capocannoniere dell'ultimo campionato con 29 gol al pari di Immobile, era incredibilmente ancora a secco in questo torneo. Non era riuscito a esultare contro Parma, Torino, Parma e Sampdoria, contro il Bologna invece non era nemmeno sceso in campo per infortunio.

La prima rete stagionale era arrivata in Champions League contro il Tottenham, la prima in Serie A l'ha segnata contro la Fiorentina. Nel finale di primo tempo l'arbitro Mazzoleni, con l'aiuto del VAR, assegna un calcio di rigore ai nerazzurri per un tocco leggerissimo di Vitor Hugo sul cross di Candreva.

Sul dischetto va Icardi che apre il piattone destro e batte Lafont per l'1-0 dei suoi. Inizia così la corsa dell'ex Samp verso la vetta della classifica marcatori di Serie A che oggi vede al comando Piatek con 5 gol davanti a De Paul, Defrel e Insigne a quota 4. A 3 ci sono invece Immobile, Cristiano Ronaldo, Papu Gomez, Boateng, Benassi e Rigoni.