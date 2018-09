Serie A, Giuseppe Rossi positivo al controllo antidoping

Di solito è contenuto nei colliri, ma il 31enne attaccante ha già dichiarato negli interrogatori di non aver mai utilizzato colliri. La Procura antidoping di Nado Italia ha chiesto un anno di squalifica. In attesa del Processo che si terrà il 1° ottobre alle ore 14, il giocatore non è stato sospeso.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK