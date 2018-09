Turno infrasettimanale che rischia di scombussolare un po' troppo le scelte dei fantallenatori. Anche la panchina farà la differenza. Chi schierare gara per gara.

Neanche il tempo di archiviare l'ultima giornata di Serie A che già si torna a pensare alla prossima e al fantacalcio. Se il lunedì è iniziato male dopo aver visto i risultati della propria fantasquadra nell'ultimo turno di campionato, il martedì forse è andato anche peggio. Niente riposo e relax dalle tensioni del fantacalcio, si torna subito a pensare alla formazione da schierare per la sesta giornata con relativi dubbi e domande a cui (spesso) non c'è risposta.

Come ripartire? Dalle certezze dell'ultima giornata, innanzitutto, e poi dal ragionamento più ovvio: turno infrasettimanale fa rima con turnover. Tanti i cambiamenti e le novità che ci saranno fin da stasera quando a scendere in campo saranno Inter e Fiorentina. Il turnover è una gioia per chi all'asta ha tappato i buchi nei vari reparti con le seconde linee, un problema per chi vedrà molti dei propri titolari accomodarsi in panchina.

Si può sbagliare, ma l'importante è tutelarsi. Schierare Callejon, ad esempio, può esser rischioso in questa giornata di campionato, ma se vi coprirete in panchina con un titolare dell'Inter o della Fiorentina (le uniche due squadre di cui conoscerete la formazione ufficiale prima di inziare a giocare la 6a giornata) scongiurerete il rischio di giocare in dieci. Turnover, ma non solo: al fantacalcio i problemi restano sempre gli stessi. Chi schierare, chi evitare e chi azzardare. Noi per ogni partita della 6a giornata di Serie A vi abbiamo indicato le nostre scelte.

Fantacalcio, 6a giornata Serie A: tutti i consigli partita per partita

Inter-Fiorentina

La squadra di Spalletti è rinata dopo le vittorie contro Tottenham e Sampdoria. La Fiorentina però non è un avversario da sottovalutare, attenzione anche al fantacalcio. In porta Handanovic - se non avete alternative migliori - si può mettere. In difesa meglio Asamoah di D’Ambrosio, ma attenzione al turnover con Dalbert che può essere la sorpresa. Sì a Brozovic e Nainggolan. Meglio Candreva, al momento, di Politano. Icardi contro la Fiorentina è una sentenza.

Partita complicata per i viola. Per Lafont vale lo stesso discorso fatto per Handanovic. In difesa salviamo Pezzella e Biraghi. Milenkovic contro Perisic può soffrire. A centrocampo sfruttate il momento di Chiesa e Veretout. Più Benassi che Fernandes. Simeone può restare a secco.

Udinese-Lazio

Friulani in un ottimo momento, ma contro la Lazio sarà difficile. In difesa momento top per Troost-Ekong che si può schierare, evitate gli altri. Anche Scuffet. A centrocampo ci sarà un po’ di turnover quindi attenzione. Se siete a corto di titolari meglio Fofana di Mandragora. In attacco sì a Lasagna e De Paul che è in stato di grazia.

Nella Lazio più scelte, ma attenzione perché l’Udinese può far male. Meglio schierare un difensore esperto come Acerbi piuttosto che Wallace e Bastos che se presi in velocità possono soffrire. Marusic sì se lo avete come difensore, più scommessa se lo avete come centrocampista. Più Lulic di Parolo in questa giornata. I tre tenori Milinkovic-Savic, Luis Alberto e Immobile non sono in discussione. La scommessa? Correa, a gara in corso, può essere decisivo.

Atalanta-Torino

L’Atalanta vuole tornare a vincere, ma nonostante la buona prova con il Milan non pensate che sia tornata in forma. Ci vuole un altro po’ di tempo. Toloi è la certezza, Masiello e Palomino si possono anche non mettere. A centrocampo meglio Freuler di De Roon, no agli esterni. Sì a Rigoni e Zapata. Gomez non ha mai segnato in carriera al Torino, potrebbe essere la prima volta.

Nel Toro se avete un buon modificatore difesa si può pensare di schierare Sirigu, sempre molto attento e concentrato in queste gare. N’Koulou più di Izzo e Moretti. De Silvestri potrebbe riposare eventualmente copritevi con un titolare. A centrocampo più Meité e Soriano di Baselli. In attacco meglio Belotti di Zaza che potrebbe partire dalla panchina. Dato: anche l’ex Palermo come Gomez non ha mai segnato contro i suoi rivali di giornata.

Cagliari-Sampdoria

La sconfitta contro il Parma ha un po’ ridemensionato la squadra di Maran. Meglio evitare i difensori, la scommessa può essere Faragò che dovrebbe giocare al posto di Srna. Da pazzi pensare di lasciar fuori Barella, mentre la scommessa potrebbe essere Castro. In attacco dovrebbe rientrare Pavoletti. L’ex Napoli si può schierare, ma copritevi in panchina con un titolare.

Sì ad Audero nella Samp, ma solo con il modificatore di difesa. I centrali difensivi di Giampaolo al momento non convincono tantissimo, ma se siete a corto di giocatori potete mettere Andersen o Murru. Ok a Jankto e Ramirez a centrocampo, evitabile Barreto. Praet non dovrebbe partire titolare, ma a gara in corso può incidere per cui potete lanciarvi in un azzardo. Defrel e Quagliarella vanno messi.

Genoa-Chievo

Nel Genoa potete pescare qualche certezza di giornata nonostante sia reduce da una pesante sconfitta contro la Lazio. In difesa però usate tanta cautela: l’ex Spolli si può mettere. Se volete scommettere su qualcuno puntate su Gunter. Criscito? Va messo senza timori. A centrocampo Romulo più di Hiljemark e Bessa. Piatek ormai è una sentenza.

Chievo troppo altalenante in questo inizio di campionato. Sorrentino si può evitare, più affidabile al fantacalcio quando gioca in casa. Cacciatore l’unico tra i difensori che può fare la differenza (in positivo) se schierato. Nessuna certezza tra i centrocampisti di D’Anna se non Giaccherini. In attacco, invece, Stepinski si può mettere.

Juventus-Bologna

Probabilmente la Juventus farà un po’ di turnover. Perin in porta, Cuadrado e Cancelo terzini, Bonucci e Benatia centrali sono le scelte di Allegri. In generale si possono mettere tutti i giocatori bianconeri contro il Bologna. Dybala? Anche lui. Deve solamente trovare il gol prima di tornare l’attaccante da bonus tanto amato dai fantallenatori.

Poche certezze nel Bologna che rischia molto contro la Juve. Se siete in difficoltà perché a corto di giocatori allora potreste schierare i due ex di turno: Orsolini e Mattiello. Per il resto meglio dare un turno di riposo agli altri per sfruttarli in altre occasioni più redditizie per il vostro fantacalcio.

Napoli-Parma

I partenopei stanno cominciando a comprendere i dettami tattici di Ancelotti e sono in gran forma. Contro il Parma si possono schierare praticamente tutti, attenzione solamente al turnover. Hysaj potrebbe riposare (dovrebbe giocare Malcuit). Come lui anche Hamsik, al suo posto Fabian Ruiz. Non fatevi trovare impreparati. Callejon è in dubbio, ma si può mettere così come Mertens che dovrebbe partire dalla panchina.

Il Parma è in un ottimo momento, ma contro il Napoli parte sfavorito. Sfruttate sicuramente l’ottimo momento di forma di Gervinho e le geometrie di Stulac: entrambi, mal che vada, potrebbero chiudere con una sufficienza. Meglio evitare Inglese e la difesa. La scommessa? Barillà.

Roma-Frosinone

La squadra di Di Francesco è andata in ritiro dopo la sconfitta con il Bologna. Dente avvelenato o morale a terra? Per il fantacalcio è un rischio il momento difficile dei giallorossi. Andate sulle certezze e rischiate con una scommessa per ruolo. In difesa no ad Olsen nonostante l’avversario non sia irresistibile. Attendete che la squadra inizi una mini striscia positiva prima di tornare a puntare sul numero uno svedese. Sì a Florenzi e Kolarov, positivi nell’ultima giornata. A centrocampo sì a Pastore, no a N’Zonzi. La scommessa? Cristante. Cengiz Under, invece, si può schierare se lo avete listato come centrocampista. In attacco dovrebbe giocare Schick. Una scommessa, ma contro il Frosinone difficile lasciarlo fuori.

Nel Frosinone poche certezze, ma dato il momento della Roma qualche jolly lo si può pescare: Zampano e Halfredsson possono chiudere la partita con una sufficienza. Evitate gli altri centrocampisti e difensori. In attacco più Ciano di Perica, ma anche loro sono delle alternative e non delle certezze.

Spal-Sassuolo

I padroni di casa erano partiti benissimo in questa Serie A salvo poi cincischiare un po’ nelle ultime giornate. Thiago Cionek è la certezza della retroguardia di Semplici e anche al fantacalcio delude raramente, meglio lui di Felipe e Vicari. A centrocampo va schierato assolutamente Lazzari, sì a Kurtic (ma non come prima scelta) e Missiroli, ex di turno. In attacco Antenucci più di Petagna, ma entrambi sono meglio come terzo/quarto attaccante.

La squadra di De Zerbi vola. Ferrari e Lirola i migliori per distacco in difesa. Marlon può essere la scommessa. A centrocampo ok a Locatelli e Duncan, ma non portano bonus. Tra Berardi, Boateng e Di Francesco puntate sui primi due. L’ex Bologna meglio come prima alternativa in panchina nonostante sia reduce dall’ottima prestazione con l'Empoli.

Empoli-Milan

Gara difficile per i toscani. Poche le certezze da pescare nella squadra di Andreazzoli. Meglio evitare anche qui i difensori e puntare sui giocatori più da bonus, ma solo se a corto di alternative. Bannencer e Caputo possono trovare un posto nelle vostre fantasquadre, ma non affidatevi troppo a loro. La scommessa? La Gumina.

Al Milan serve una vittoria dopo i due pareggi consecutivi. In difesa più Romagnoli di Musacchio. Kessiè, Bonaventura e Calhanoglu possono portare qualche bonus, Biglia si può evitare. Ok anche Laxalt nonostante sia un centrocampista. In attacco, oltre a Higuain, si può schierare Suso. Scommessa? Castillejo.