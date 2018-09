Il francese è ai ferri corti con Mourinho e a Torino tornerebbe di corsa. Nella lista di Marotta compaiono anche Sanches, Neves e Milinkovic-Savic. Occhio agli svincolati Ramsey e Rabiot.

7 ore fa di Francesco Bizzarri

Beppe Marotta è stato premiato a Madrid come miglior manager del 2018. La Juventus è grande anche grazie al direttore generale bianconero che non si ferma mai. In estate ha lavorato al super colpo di calciomercato: Cristiano Ronaldo. Ora studia sotto traccia altri nomi importanti da regalare a Massimilano Allegri.

C’è una lista di centrocampisti fatta, nomi già sondati dalla Vecchia Signora ma anche nuovi. Il sogno Paul Pogba è sempre affascinante. Il francese continua a vivere di alti e bassi in Inghilterra, il Manchester United di Mourinho potrebbe davvero venderlo.

E poi gli altri nomi della lista di calciomercato della Juventus: Milinkovic, obiettivo della passata estate, che però sta per rinnovare con la Lazio. Per convincere patron Lotito servono sempre più soldi. In Italia piace Praet della Sampdoria. E occhio ai futuri svincolati come Ramsey, Dembélé e Rabiot.

Getty Images Calciomercato Juventus, sogno Pogba per l'anno prossimo

Calciomercato Juventus, 10 centrocampisti per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione

Lavora, non smette mai di farlo, Beppe Marotta. Il calciomercato della Juventus non dorme mai. C’è già una lista pronta fatta di centrocampisti per la prossima stagione. Individuato il reparto da rinforzare, c’è solo l’imbarazzo della scelta su chi puntare. Giocatori giovani, d’esperienza, futuri svincolati. La caccia al colpo è già partita.

Getty Images Calciomercato Juventus, l'ad Marotta pronto ad un altro grande colpo

La lista dei centrocampisti che piacciono alla Juventus

Renato Sanches, Bayern Monaco: costo 20 milioni

Il portoghese è tornato in Germania dopo il prestito disastroso allo Swansea. Ha addosso ancora il cartellino di "promessa". Con i bavaresi vuole ritrovarsi, rilanciarsi. È stato pagato circa 80 milioni (bonus compresi) nel 2016. Ventuno anni, ha il futuro dalla sua parte. Lo gestisce Mendes, procuratore ormai vicino all’ambiente bianconero dopo l’affare Cristiano Ronaldo. Potrebbe essere una scommessa.

Getty Images Calciomercato Juventus, Sanches è un obiettivo: è tornato al Bayern

Youri Tielemans, Monaco: costo 30 milioni

Regista dai piedi buoni. Il belga, approdato nel Principato nell’estate 2017 per 25 milioni, è uno dei migliori talenti in circolazione in quel ruolo. Anche lui è un classe 1997. In Francia non ha mai brillato come ai tempi dell’Anderlecht, vuole cambiare aria già a gennaio. I media francesi parlano di una Juventus molto interessata.

Paul Pogba, Manchester United: costo 100 milioni

Soffre Paul, non vuole più stare a Manchester. Il rapporto con José Mourinho è logoro, ha intenzione di tornare, e di corsa, in bianconero. A Torino è diventato grande, poi la cessione ai Red Devils per circa 100 milioni di euro. Non è una missione facile, ma nemmeno impossibile. Nell'ombra, l'agente Mino Raiola lavora per il grande ritorno.

Sergej Milinkovic-Savic, Lazio: costo 100 milioni

Il prezzo l’ha fatto direttamente il presidente della Lazio. Anzi, per il suo gioiello ne vorrebbe anche di più. In estate Marotta e Paratici ci hanno provato a bussare alla porta di Formello, niente da fare. Nessun margine di trattativa. Il serbo sta trattando il rinnovo, la missione bianconera si complica. Il motivo? Con un anno in più di contratto (scadenza nel 2023) sale la valutazione. Il colpo CR7 però ha creato un precedente: la Juventus, se vuole, può spendere cifre folli.

Adrien Rabiot, Paris Saint-Germain: costo 20 milioni

Attenzione al francese, in scadenza di contratto a giugno 2019 senza nessuna voglia di rinnovo. Il PSG non molla, in estate ha rifiutato tutte le offerte. Lo perderà a zero, nell'anno nuovo potrà firmare già per un altro club. A meno di una clamorosa retromarcia da parte dei parigini: accontentarsi di 15-20 milioni a gennaio e venderlo subito. Marotta è sempre molto attento ai profili in scadenza. Rabiot, a 23 anni, sarebbe un grandissimo colpo a zero.

Getty Images Calciomercato, Rabiot con la maglia del PSG: il centrocampista non rinnova

Ruben Neves, Wolverhampton: costo 120 milioni

Altro pezzo da novanta. Ventuno anni, dal 2017 è in Premier League dopo l’esplosione al Porto. Il Wolverhampton spara alto e già si difende dagli assalti del Manchester City. Guardiola lo ha messo nel mirino. Qui per la Juventus si fa dura vista la concorrenza.

Arne Maier, Herta Berlino: costo 10 milioni (clausola)

Il gioiello tedesco fa gola all’Arsenal, ma c’è anche la Juventus sulle sue tracce. Può liberarsi pagando la clausola rescissoria da 10 milioni di euro. Classe 1999, è uno dei migliori prospetti del calcio tedesco.

Aaron Ramsey, Arsenal: costo 15 milioni

Il gallese non rinnova, andrà via a zero a giugno prossimo. Il 26 dicembre compirà 28 anni, è nel pieno della sua maturità calcistica. Anche qui c’è odore di colpo interessante. Punto fermo dei Gunners, sarebbe perfetto per il modo di giocare bianconero.

Getty Images Calciomercato Juventus, piace Ramsey: non rinnova

Mousa Dembélé, Tottenham: costo 10 milioni

Ci ha provato l’Inter di Spalletti in estate, ma gli Spurs hanno fatto muro. Esperienza da vendere, è un classe 1987. Anche lui a giugno prossimo si libererà a parametro zero.

Dennis Praet, Sampdoria: costo 25 milioni di euro

Uno dei migliori centrocampisti della Serie A. Conosce già il nostro campionato, i bianconeri si erano interessati a lui nelle passate sessioni di calciomercato. Ma la Samp è bottega cara, il presidente Ferrero per il belga chiede 25 milioni di euro. Può ricoprire più ruoli: regista, mezz’ala, esterno d’attacco.