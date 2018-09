Piace il francese classe 1997: Spalletti lo ha individuato per affiancare Brozovic nella coppia di centrocampo. Suning lo ha messo in cima alla lista.

10 ore fa di Luca Guerra

Le due vittorie ottenute in extremis contro Tottenham e Sampdoria sono il punto di ripartenza della stagione, ma in casa Inter c'è la consapevolezza che la sessione di trattative in programma a gennaio potrebbe essere decisiva per dare alla rosa a disposizione di Luciano Spalletti gli innesti decisivi per poter puntare in alto in Italia e in Europa. Per questo sono già state avviate la manovre per il calciomercato Inter che verrà.

In cima alla lista dei desideri dell'allenatore nerazzurro c'è un centrocampista che possa completarsi con Vecino, Brozovic e Gagliardini, i tre profili alternati sin qui da Spalletti nella coppia di mediani del 4-2-3-1: un identikit al quale risponde il nome di Lucas Tousart, classe 1997 di proprietà del Lione che in tre stagioni con Les Rouge et Bleus ha già messo insieme 66 presenze in Ligue 1, scendendo in campo sin qui in tutte le partite della stagione 2018/2019. Il 21enne nato ad Arras, secondo calciomercato.com, è il calciatore che Suning avrebbe deciso di regalare a Spalletti per completare l'organico.

In patria Tousart è noto come il "Kanté bianco": rispetto al centrocampista del Chelsea, pilastro anche della Nazionale allenata da Deschamps, l'obiettivo del calciomercato Inter ha una maggiore fisicità, che colma il gap riguardante il dinamismo: alto 185 centimetri, cresciuto nel Valenciennes e titolare fisso nell'Under 21 della Francia, il giovane Lucas era stato cercato dai nerazzurri già nella sessione estiva di contrattazioni, ma senza che l'affare andasse in porto.

Calciomercato Inter, muscoli e qualità in mediana: ecco Tousart

Dopo aver pescata Karamoh nel Caen, il calciomercato Inter guarda quindi di nuovo alla Francia per rinforzare la rosa. Dotato di buon palleggio ed efficace come pochi nel recupero palla, Tousart risponderebbe al profilo cercato da Spalletti per una squadra muscolare e tecnica al tempo stesso: un connubio del quale i vari Nainggolan, Brozovic e Perisic sono testimonial ideali. L'Italia, poi, è nel destino di Lucas: nel 2016 la vittoria per 4-0 sugli azzurrini gli aveva permesso di conquistare l’Europeo Under 19 con la Francia e la vetrina del calcio europeo. A due anni di distanza, il suo nome è uno dei più interessanti tra quelli offerti dalla Ligue 1.

Getty Images Calciomercato Inter, piace Lucas Tousart del Lione: costa 40 milioni di euro

Una nota dolente nel profilo di Tousart? La scarsa attitudine al gol. Le reti segnate sono appena 2 in 115 partite. Poco male per chi di professione deve assicurare equilibrio e muscoli e arriva da una stagione con ben 50 presenze (37 in Ligue 1, 9 in Europa League e 4 in Coppa di Francia) all'attivo. Sul 21enne francese ci sono anche Juventus e Barcellona e il contratto di Tousart a Lione va in scadenza nel 2022. Per privarsi di uno dei suoi gioielli, il presidente dell'OL Aulas chiede una cifra compresa tra i 35 e i 40 milioni di euro. Suning sembra disposto ad accontentarlo già a gennaio.