Il gioiello dell'Ajax fa gola a entrambe le big spagnole, che stanno tessendo la propria tela e devono guardarsi dalla concorrenza di numerosi top club europei come PSG, Manchester City e Bayern Monaco.

10 ore fa di Simone Cola

Sta per scatenarsi una vera e propria asta intorno a Frenkie de Jong, gioiello dell'Ajax dalle qualità talmente evidenti da avere attratto, pur con una sola stagione "vera" alle spalle, l'interesse di tutti i maggiori top club europei. Tra questi i giganti del calcio spagnolo, Barcellona e Real Madrid, che presto si troveranno avversarie in quella che rischia di essere una delle operazioni più importanti del prossimo calciomercato.

Partiamo dalla base d'asta: secondo quanto affermato dal De Telegraaf, principale quotidiano olandese e fonte senz'altro attendibile, nei giorni scorsi il Real Madrid avrebbe avvicinato l'Ajax dichiarandosi disposto a offrire ben 80 milioni per il centrocampista 21enne, individuato dagli uomini responsabili del calciomercato dei blancos come il sostituto ideale del fresco miglior calciatore FIFA Luka Modric.

Il croato, 33 anni compiuti lo scorso 9 settembre, sarebbe in procinto di lasciare il Real Madrid al termine di questa stagione - anche a causa di alcuni problemi con il fisco spagnolo - e i campioni d'Europa avrebbero deciso di sostituirlo con il giovane olandese. L'operazione, nonostante l'importante cifra offerta, non avrebbe però esito scontato: sulle tracce di de Jong ci sarebbe infatti anche il Barcellona, mentre Manchester City, Bayern Monaco, PSG, Manchester United e Tottenham seguono anch'esse con interesse l'evolversi della trattativa.

Decisamente fuori le italiane Inter e Roma, che in passato avevano manifestato interesse per il giovane centrocampista, capace di agire anche come difensore centrale, secondo il magazine spagnolo Sport sarebbero proprio Real Madrid e Barcellona le due squadre in vantaggio nella corsa a Frenkie de Jong, recentemente approdato anche nella Nazionale maggiore dopo aver svolto tutta la trafila nelle squadre giovanili.

E se il Real Madrid avrebbe già avvicinato l'Ajax, anche il Barcellona starebbe muovendo i propri passi forte dell'interessamento dello stesso giovane, che in un'intervista di qualche mese fa aveva dichiarato di vedersi in futuro in blaugrana - magari insieme all'amico e compagno de Ligt - e che sarà seguito dagli uomini responsabili del calciomercato del Barça in tutte le gare che giocherà in Champions League con l'obiettivo di verificarne lo spessore quando si tratta di misurarsi ai massimi livelli.

Frenkie de Jong vs. AEK Athens



⚪️ Minutes played: 94’

⚪️ Accurate passes: 72/73 (98.6%)

⚪️ Clearences: 2

⚪️ Interceptions: 2

⚪️ Dribble past: 1

⚪️ Duels won: 4/8

⚪️ Long balls accuracy: 3/3

⚪️ Overall rating: 7.0



Great performance from Frenkie playing as a CB! pic.twitter.com/87N16i9wDR — de Jong Stats (@FrenkieStats) September 19, 2018

Dalle fonti vicine al ragazzo non trapelano informazioni: l'agente Ali Dursun si è limitato a non smentire né confermare l'interesse dei numerosi top club accostati al suo assistito, dichiarando che ogni decisione spetterà all'Ajax, con cui de Jong ha un contratto fino al 2022. Il giocatore, naturalmente punto fermo dei Lancieri con cui continua a sdoppiarsi nei ruoli di difensore centrale e centrocampista - copre entrambi con grande naturalezza grazie a una straordinaria intelligenza tattica e un'ottima tecnica - nell'ultima sessione di calciomercato aveva detto di voler continuare la propria crescita in patria prima di prendere una decisione.

Sarà quasi sicuramente la prossima estate il momento in cui Frenkie de Jong tenterà il salto nel calcio che conta, e con ogni probabilità il suo futuro sarà nella Liga, con buona pace delle tante importanti pretendenti che continuano a inseguirlo: se poi questo sarà con i colori del Real Madrid o con quelli del Barcellona è ancora presto per dirlo, ma certo è che l'asta intorno a lui è appena cominciata e potrebbe rivelare numerosi colpi di scena.