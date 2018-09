WFS, Agnelli: "La Serie A all'estero è una possibilità"

In occasione dell'apertura del terzo World Football Summit, organizzato a Madrid, ha parlato il presidente della Juventus e dell'ECA (European Club Association), Andrea Agnelli. Tra i tanti temi affrontati ha trovato spazio anche la possibilità di fare giocare la Serie A all'estero

So che in Spagna - ha esordito Agnelli - si parla molto di questa possibiltà (si è parlato della possibilità di fare giocare a Miami il match di Liga Girona-Barcellona, ndr) per l’idea di Javier Tebas, che ha lavorato molto bene e ha dato un grande contributo alla crescita del marchio Liga. Abbiamo già esportato la Supercoppa italiana, ma è stato facile dal momento che è fuori calendario. Abbiamo esempi come quello della NFL o dell'NBA che esportano le proprie partite, bisogna pensarci. L'obiettivo è raggiungere un’audience globale, ecco perché in estate si viaggia in Asia e negli Stati Uniti. L’importante però è che con la Uefa si trovi una soluzione comune per tutti e non ci si limiti a iniziative isolate”.