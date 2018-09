Il match di Super League svizzera tra Young Boys e Basilea è stato sospeso al 15' per lancio di controller e palline da tennis in campo.

24 set 2018

Joypad tirati in campo. Sembra impossibile, eppure è proprio quello che è successo durante la partita di Super League svizzera tra Young Boys e Basilea. Correva il minuto 15, il match era ancora bloccato sullo 0-0 quando sul prato verde sono iniziati a piovere palline di tennis e... joypad che hanno costretto l'arbitro a interrompere momentanamente il gioco.

Sì, parliamo proprio dei controller per console che prima o poi tutti hanno avuto nelle mani. Ora la domanda è: perché sono stati lanciati dagli spalti dello Stade de Suisse? Perché i tifosi svizzeri stanno mettendo in scena una protesta contro l'introduzione degli eSports nel calcio professionistico e contro i piani della Federcalcio svizzera che vorrebbe obbligare tutti i club a dotarsi di una squadra di eSports, così da creare un campionato virtuale parallelo a quello reale.

Ecco spiegato anche lo striscione che recitava "fan***** gli eSports". Per la cronaca, la partita è finita con un clamoroso 7-1 per lo Young Boys, prossimo avversario della Juventus in Champions League, in virtù delle reti segnate da Fassnacht, Sulejmani, Camara, Hoarau, Aebischer, Bertone e Assale. Per il Basilea a segno van Wolfswinkel.