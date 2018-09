Ad ogni gol il polacco esulta con le braccia incrociate e le dita che mimano delle pistole. Il motivo lo ha spiegato lui stesso in un'intervista.

24 set 2018

Nove gol in cinque partite tra Serie A e Coppa Italia, un inizio da urlo. Krzysztof Piatek sta trascinando il Genoa in questo inizio di stagione. L'attaccante polacco, arrivato in estate dal KS Cracovia per 5 milioni di euro, è già un punto fermo della squadra di Ballardini che non può più farne a meno.

L'ultimo gol è arrivato nella sfortunata trasferta sul campo della Lazio, una partita persa 4-1 dove però Piatek è stato come sempre tra i più positivi. E dove il classe 1995 ha avuto modo di mostrare ancora una volta la sua esultanza.

La rete si gonfia, le braccia si incrociano e le dita mimano due pistole fumanti. Ma perché Piatek esulta così? La risposta l'ha data lui stesso in un'intervista concessa a Il Secolo XIX: