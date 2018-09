EA Sports rende nota la top 20 dei calciatori più veloci del titolo: spicca l'esterno del Wolverhampton, Douglas Costa tra i primi 5.

24 set 2018 di Massimiliano Rincione

EA Sports rilascia la classifica più attesa da tutti i futuri utenti di FIFA 19. Nelle scorse ore, infatti, la software house statunitense ha reso nota la top 20 dei calciatori più veloci del titolo. Tante, anche quest'anno, le sorprese, nonostante appaia evidente una minor influenza degli scattisti nel gameplay della demo. In questa edizione, d'altronde, gli sviluppatori hanno consapevolmente rallentato le dinamiche del titolo, per offrire una esperienza di gioco più realistica rispetto al recente passato. Di seguito la classifica resa nota da Electronic Arts.

Adama Traoré (overall 75 - velocità 96) Kylian Mbappé (overall 87 - velocità 96) Gareth Bale (overall 88 - velocità 95) Douglas Costa (overall 86 - velocità 95) Leroy Sané (overall 86 - velocità 95) Jürgen Damm (overall 75 - velocità 95) Pierre-Emerick Aubameyang (overall 87 - velocità 94) Kingsley Coman (overall 83 - velocità 94) Kekuta Manneh (overall 69 - velocità 94) Sadio Mané (overall 86 - velocità 94) Luis Advíncula (overall 74 - velocità 94) Gelson Martins (overall 82 - velocità 94) Rashad Muhammed (overall 61 - velocità 94) Jonathan Biabiany (overall 74 - velocità 94) Thievy Bifouma (overall 75 - velocità 94) Jonas Aguirre (overall 68 - velocità 94) Ryan Fredericks (overall 73 - velocità 94) Tom Barkhuizen (overall 71 - velocità 94) Alex Kiwomya (overall 62 - velocità 94) Leon Bailey (overall 82 - velocità 93)

Primo, dunque, l'ex prodotto della Cantera del Barcellona Adama Traoré. L'esterno offensivo del Wolverhampton, già protagonista di diverse accelerazioni in questa prima parte di Premier League, guadagna giustamente il primato. Secondo Kylian Mbappé, ed anche qui non c'è molto da discutere. C'è un po' d'Italia in top 5, vista la presenza in quarta piazza di Douglas Costa che, di conseguenza, sarà il calciatore più veloce della Serie A in FIFA 19.

Diverse, però, anche le sorprese, sia in positivo che in negativo: desta scalpore, infatti, il piazzamento di Sadio Mané del Liverpool, che staziona in decima posizione. Relativamente in basso anche Gelson Martins e, soprattutto, Leon Bailey. Il giamaicano del Bayer Leverkusen chiude la graduatoria come n. 20. Tanti anche gli underdog, in termini di overall, piazzati in alto: guida la classifica dei "buggati" Kekuta Manneh, ala oggi al San Gallo ma già perno delle vecchie formazioni argento della MLS ai tempi della sua permanenza tra Vancouver Whitecaps e Columbus Crew.

FIFA 19: martedì fuori la prima SBC Incontri Principali?

Nel frattempo, nonostante manchino ancora quattro giorni all'uscita del titolo, è altamente probabile che EA Sports rilasci una Sfida Creazione Rosa Incontri Principali nel tardo pomeriggio di martedì 25 settembre, intorno alle ore 19:00. L'SBC, che sarebbe la prima per FIFA 19, sarà seguita dal secondo Team of the Week. Per il lancio della Squadra della Settimana, invece, bisognerà attendere fino a martedì 26 settembre, sempre alla medesima ora. Nella giornata di venerdì 28 settembre, infine, il titolo sarà disponibile tra gli scaffali di tutta Italia.