Le scelte per le probabili formazioni di questa partite sembrano essere conservative: entrambe le squadre dovrebbero essere confermate rispetto agli ultimi impegni con pochissime modifiche. Krunic dovrebbe salire sulla trequarti al posto dello squalificato Zajc, con dentro Brighi. Il Milan va avanti col suo 4-3-3, possibile riposo solo per Calabria con dentro Abate.

Nella SPAL potrebbe debuttare dal primo minuto Valdifiori, il tandem d'attacco dovrebbe essere ancora composto da Antenucci e Petagna. Nei neroverdi Locatelli potrebbe far riposare Magnanelli, altra chance per Marlon.

#Napoli a 12 punti: 4 vittorie e una sconfitta in @SerieA In stagione: 4 vittorie, un pareggio e una sconfitta 💙 #ForzaNapoliSempre

Cambi annunciati da Allegri in casa dei campioni d'Italia: Perin debutta in porta, Alex Sandro, Chiellini e Mandzukic riposeranno in vista del Napoli. Inzaghi conferma la squadra che ha trovato la prima vittoria contro la Roma, con Nagy al posto dello squalificato Pulgar.

Spalletti cambierà poco rispetto alla formazione che ha sbancato Marassi: torna de Vrij dopo il riposo di sabato, Perisic prende il posto di Politano mentre D'Ambrosio rimane titolare per gli acciacchi di Vrsaljko. Pochi dubbi anche per Pioli, che conferma il tridente Chiesa-Simeone-Pjaca.

Intanto continua il duello a distanza fra Juventus e Napoli, che a pochi giorni dallo scontro diretto scenderanno in campo in casa sfidando rispettivamente Bologna e Parma con l'obiettivo di arrivare alla partita di sabato nelle migliori condizioni psicologiche e di classifica. Ora però è il momento di pensare a tutti gli appassionati di fantacalcio presentando le probabili formazioni.

Allan e Zielinski tornano titolari nel Napoli, mentre in Juventus-Bologna ci sarà l'esordio dal primo minuto in porta per Mattia Perin.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK