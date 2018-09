Fiorentina-Spal: liscio di Fares, primo gol in Serie A per Marko Pjaca

L'espulsione per me è sbagliata. Ho solo gioito per il gol, era l'ultimo minuto. Mi son girato verso la telecamera e lì c'era anche il quarto uomo, lui mi ha spiegato che l'ho fatto con troppo impeto.

La rete del giocatore della Nazionale croata ha mandato in visibilio non soltanto tutti i tifosi nerazzurri (allo stadio e a casa) ma anche l'allenatore dell'Inter, Luciano Spalletti. L'esultanza del tecnico però non è piaciuta al quarto uomo che l'ha allontanato.

