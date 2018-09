Nei bianconeri Allegri conferma Dybala e punta sulla voglia di riscatto di Cristiano Ronaldo. Tra i pali c'è Szczesny. Longo deve scegliere tra Campbell e Perica in attacco.

23 set 2018 di Luca Guerra

I poli opposti. Nel film della Serie A, l'appuntamento che domenica sera chiuderà il quinto turno al Benito Stirpe di Frosinone opporrà la cenerentola ciociara alla Juventus, vincitrice degli ultimi sette scudetti e già in vetta al campionato a punteggio pieno. Una sfida apparentemente segnata, ma la storia recente è buona maestra: appena tre anni fa il Frosinone fermò i bianconeri allo Stadium con uno storico 1-1 griffato da Blanchard nel finale.

All'ultimo posticipo della quinta giornata di Serie A il Frosinone ci arriva dopo il pesante pokerissimo incassato per mano della Sampdoria nello scorso turno. Momento complicato per Ciano e compagni, sconfitti tre volte in quattro partite ed ancora a secco di gol. Al contrario, gli uomini di Massimiliano Allegri hanno superato nell'ordine Chievo Verona, Lazio, Parma e Sassuolo, avviando la stagione 2018/2019 così come avevano concluso la precedente: in vetta.

La Juventus arriva alla trasferta dello Stirpe dopo la vittoria di Valencia in Champions League, maturata nonostante 60 minuti giocati in inferiorità numerica per l'espulsione di Cristiano Ronaldo, mentre il Frosinone avvierà un ciclo di fuoco che di qui alla sosta lo vedrà in campo in trasferta contro Roma e Torino e in casa contro il Genoa.

Getty Images Serie A 2015/2016, Pogba in azione in Frosinone-Juventus 0-2 al Matusa

Le probabili formazioni schierate da Longo e Allegri

Nel Frosinone Longo si affiderà al consueto 3-5-2: in avanti posto per uno tra Campbell e Perica, mentre Ardaiz e Soddimo non sono al meglio. A sinistra l'ex bianconero Molinaro sarà titolare, in mezzo al campo fiducia per Halfredsson. Allegri pensa alla difesa a 3, ipotesi che manterrebbe in campo Bonucci, altrimenti destinato alla panchina dopo cinque partite di fila dal 1'. Out Khedira, Douglas Costa, Barzagli, De Sciglio e Spinazzola, possibile panchina per Matuidi. In rampa di lancio Bentancur a centrocampo e Rugani in difesa. Tra i pali conferma per Szczesny: Perin giocherà contro il Bologna mercoledì sera.

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Halffredsson, Molinaro; Campbell, Ciano. Allenatore: Longo.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Bentancur; Dybala; Ronaldo, Mandzukic. Allenatore: Allegri.

Dove vedere Frosinone-Juventus in TV e streaming

La partita di Serie A Frosinone-Juventus del 23 settembre sarà visibile in TV in diretta e in esclusiva sul canale Sky Sport Serie A (202) e Sky Sport (252). Il match è disponibile in streaming su computer, tablet e smartphone anche su SkyGo e NowTV per tutti gli abbonati al servizio.

Le quote dei bookmakers

Le previsioni delle agenzie di scommesse vedono la Juventus favorita e sarebbe complicato immaginare il contrario. Il successo bianconero paga 1,30 volte la posta, mentre il pareggio è in lavagna a 7,50. La vittoria del Frosinone vale 16. Si prevede una partita ricca di reti, ma non da entrambe le parti: l'Over 2,5 è pagato 1,50 volte la posta, a fronte del 2,30 assegnato all'Under 2,5. L'opzione Gol è invece in lavagna a 2,30 mentre il No Gol rende 1,60 volte la quota puntata. Il risultato più probabile è lo 0-2, pagato 5,75 volte la posta. Tra i marcatori lo scettro dei favoriti va a Cristiano Ronaldo, in lavagna a 3,60. Il portoghese è seguito da Dybala (4,50) e Bernardeschi, mentre nel Frosinone le speranze sono affidate a Ciano e Campbell, entrambi in quota a 14.

I precedenti in Serie A

Sono solo due le partite giocate tra Frosinone e Juventus in Serie A, mentre resta indimenticabile il primo incrocio tra le due formazioni, giocato nella stagione 2006/2007 in Serie B e deciso dalla rete numero 200 in bianconero di Alessandro Del Piero. Nel febbraio 2016 l'unica sfida giocata a Frosinone tra le due squadre: fu 2-0 per la Juve con centri di Cuadrado e Dybala.