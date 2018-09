La squadra di Inzaghi finalmente vince la prima gara in campionato: protagonista l'ex Juve, ma bene anche il debuttante Calabresi. Nella Roma si salva solo Florenzi.

23 set 2018 di Jonathan Manca

Una Roma irriconoscibili viene sconfitta da un bellissimo Bologna. La squadra di Inzaghi vince e finalmente si sblocca in Serie A, quella di Di Francesco, invece, continua il suo momento no. Ad impressionare è stato soprattutto Mattiello: una partita importante sia in fase difensiva che offensiva. Bene anche Calabresi al debutto da titolare in campionato. Tanto da fare per i giallorossi che sembrano privi di idee e gioco, tanto da festeggiare per il Bologna che ha dimostrato carattere e finalmente un bel gioco.

Nella prima frazione, inizialmente, la gara è stata tutt'altro che esaltante. Tanti falli e poca continuità di gioco, situazione che ha premiato il Bologna. Ad esaltarsi, nei primi minuti, è stato soprattutto Mattiello che ha fatto il bello e il cattivo tempo sulla sua fascia di competenza rendendo difficile la vita di Marcano. A dieci minuti dalla fine del primo tempo la gara si accende: De Maio mette in mezzo dalla sinistra, Olsen esce male e smanaccia. La palla arriva a Mattiello che viene pressato male da Marcano e Perotti che gli lasciano il tempo di trovare una conclusione bellissima a giro, di sinistro, sul secondo palo. Primo gol in Serie A del Bologna e per lui che vale l'1-0. La Roma prova a rispondere, ma non c'è un'idea di gioco, solo tanta confusione. L'unico un po' più pimpante sembra Florenzi. L'ansia e l'imprecisione della Roma si rispecchia al 45' quando a porta libera Pellegrini spara alto.

La squadra di Di Francesco rientra dagli spogliatoi senza grinta e riprende nel suo disperato tentativo di trovare il gol del pareggio, ma la confusione è tanta. Al 58' - sugli sviluppi di un corner - la Roma viene punita nuovamente dal Bologna: Mattiello prende palla e lancia Falicinelli che corre sulla destra e premia l'inserimento centrale di Santander, lasciato colpevolmente solo. L'ex Copenaghen batte l'amico Olsen e fa 2-0. Contropiede perfetto. La Roma continua a provarci ma nulla da fare. Il Bologna si difende benissimo e porta a casa tre punti importantissimi.

Serie A, le pagelle di Bologna-Roma

Bologna (3-5-2): Skorupski 6,5; De Maio 6,5, Danilo 6, Calabresi 7; Mattiello 7,5, Svanberg 7 (61' Mbaye 6), Nagy 6, Dzemaili 6,5, Krejci 6; Santander 6,5 (82' Destro sv), Falcinelli 6 (67' Okwonkwo 6,5).

Roma (4-3-3): Olsen 5; Florenzi 6,5, Manolas 5,5, Fazio 5 (64' Kolarov 6), Marcano 5; Cristante 5 (54' Pastore 5,5), De Rossi 6, Pellegrini 5; Kluivert 5 (59' Cengiz Under 5,5), Dzeko 5,5, Perotti 5,5.

I migliori

Mattiello 7,5

Serie A

Partita perfetta per l'ex Juventus. Grinta, dinamismo, qualità e un bellissimo gol. Dopo tanta sfortuna e momenti difficili si è ripreso la sua rivincita segnando un gol importante proprio contro la squadra contro cui iniziò il suo lungo calvario. Marcano non lo tiene mai e se lo fa sgusciare alle spalle più di una volta, una volta entrato Kolarov lui pensa solo a difendere. Primo gol in Serie A e partita fantastica, cosa poteva chiedere di più?

Calabresi 7

Esordio in Serie A da ricordare. Figlio d'arte alla prima tra i grandi proprio contro quella Roma che lo ha cresciuto. Contro i suoi amici delle giovanili, il migliore amico Pellegrini in primis. Arturo Calabresi oggi non ha sfigurato è stato semplicemnete perfetto. Ha avuto la calma e la sicurezza dei difensori esperti. Ha arginato Dzeko e Perotti con una facilità da veterano. Si è preso anche lui, assieme a Mattiello, la scena. Buona la prima.

Florenzi 6,5

L'unico nella Roma che ci ha provato seriamente. Tanta corsa e qualità sulla fascia destra. Dal 1' al 90' ha attaccato senza sosta, i suoi cross e inserimenti hanno creato qualche grattacapo ai tre difensori del Bologna. Nulla di speciale ma almeno gli va dato il merito di non aver mai mollato. Guerriero.

I peggiori

Olsen 5

Getty Images

Non ci siamo. Un portiere che gioca in Serie A e alla Roma deve dare qualcosa in più. Veniva da una buona prestazione con il Real Madrid e oggi ha vanificato tutto. Partita disattenta. Sul primo gol del Bologna c'è anche il suo zampino. In generale è la prestazione poco sicura e attenta che non lo premia. Rimandato, un'altra volta.

Cristante 5

Momento difficile per lui come per la Roma. Veniva dal gol contro il Chievo e sembrava aver dato un netto cambiamento di rotta alle sue prestazioni. Nulla da fare, oggi è ricascato nei soliti errori. Lentezza e poca qualità, il contrario del giocatore ammirato a Bergamo sotto la sapiente guida di Gasperini. Serve anche da parte sua un cambio di passo netto.