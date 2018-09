Sono 151 i precedenti fra rossoneri e bergamaschi. La squadra di Gattuso parte favorita. Dubbio Pasalic-Ilicic per Gasperini.

23 set 2018 di Elmar Bergonzini

Un derby, anche se solo regionale, per ripartire. Milan e Atalanta si sfidano a San Siro nella quinta giornata della Serie A. Entrambe le squadre si ritrovano con 4 punti in classifica (i rossoneri hanno però giocato una partita in meno), e hanno bisogno di vincere per rilanciarsi dopo un periodo non particolarmente positivo. La squadra di Gattuso ha pareggiato con il Cagliari e vinto, a fatica, con il Dudelange. I bergamaschi hanno invece conquistato un solo punto nelle ultime tre partite.

La squadra di Gasperini è andata in difficoltà da quando è stata eliminata dal Copenhagen (ai calci di rigore) nei preliminari di Europa League. Il Milan invece deve ancora riuscire a diventare squadra. Troppo spesso stacca la spina a partita in corso: contro il Napoli ha perso pur trovandosi in vantaggio di due gol. Contro il Cagliari, nell'ultimo turno di Serie A, è stato schiacciato nei primi 20 minuti di gioco.

Nello scontro diretto di questo pomeriggio alle 18:00 ci potrà quindi essere solo una vincitrice: il pareggio, infatti, sarebbe un risultato negativo per entrambe. Soprattutto il Milan, dopo la vittoria dell'Inter di ieri, ha bisogno di conquistare i tre punti per non farsi scavalcare dai cugini.

Getty Images Un'immagine dell'ultimo Atalanta-Milan

Le probabili formazioni schierate da Gattuso e Gasperini

Gattuso resupera sia Musacchio (viene da un trauma cranico), che parte favorito su Caldara, che Calhanoglu, che invece si era fatto male a un dito della mano. Torna in panchina Cutrone, che viene da una distorsione alla caviglia rimediata con l'Under 21. Rodriguez dovrebbe partire titolare con Laxalt che subentrerà a gara in corso. Il centrocampo è quello titolare con Biglia, Kessié e Bonaventura. In casa nerazzurra c'è un ballottaggio fra Ilicic e Pasalic, con il secondo che parte favorito. Gollini giocherà ancora con Berisha che resterà in panchina, Papu Gomez dovrebbe farcela, ma Rigoni è pronto a sostituirlo.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu. All. Gattuso.

ATALANTA (3-4-1-2):Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, Zapata. All. Gasperini.

Dove vedere Spal-Atalanta in TV e streaming

La partita di Serie A Milanl-Atalanta di questo pomeriggio sarà visibile in TV in diretta e in esclusiva sul canale Sky Sport Serie A (202) e Sky Sport (251). Il match è disponibile in streaming anche su SkyGo e NowTV per tutti gli abbonati al servizio.

1x2: le quote dei bookmakers

Per i bookmakers il Milan parte favorito: la vittoria dei rossoneri vale 2,00 volte la posta. L'X è in lavagna a 3,50, il 2 a 3,75. Favorito il Gol (1,70) sul NoGol (2,05), l'Under 2.5 (1,87) paga poco più dell'Over 2.5 (1,85). Mercato marcatori: favoriti Higuain (2,25) e Barrow (3,25), seguiti da Gomez e Zapata (4,00).

I precedenti tra le due squadre in Serie A

Sono 121 i precedenti fra Milan e Atalanta, 116 in Serie A, 5 in Coppa Italia. I rossoneri hanno vinto 54 volte, pareggiato in 42 occasioni e perso 25 volte. Sono 197 i gol segnati dai milanesi, 118 quelli realizzati dai bergamaschi. Ecco come è andata nella scorsa stagione: