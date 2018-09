Si continua con il 4-4-2 ma a centrocampo Rog prende il posto di Allan e la coppia d'attacco è formata da Mertens e Insigne, con il debutto dal primo minuto di Luperto. Mazzarri deve fare a meno di Iago Falque e lancia per la prima volta in Serie A il tandem offensivo Zaza-Belotti.

I partenopei cercano il riscatto in Serie A dopo il deludente pareggio in casa della Stella Rossa in Champions League e Ancelotti apporta qualche modifica all'undici titolare visto martedì sera nella sfida di Belgrado.

