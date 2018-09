I bianconeri infatti giocheranno con Paulo Dybala di nuovo fra i titolari: l'argentino si posizionerà dietro al tandem offensivo composto da Mandzukic e Cristiano Ronaldo. In difesa c'è Rugani con Cuadrado, chance per Bentancur. 3-5-2 per i ciociari con Joel Campbell dal primo minuto. Ecco quindi le formazioni ufficiali di Frosinone-Juventus, posticipo della quinta giornata di Serie A :

La quinta giornata di Serie A si chiude con il posticipo serale. La sfida di questa domenica vedrà il Frosinone ospitare la Juventus al Benito Stirpe, in cerca di punti preziosi e dei suoi primi gol in questo campionato.

