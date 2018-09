Il tecnico giallorosso parla dopo la sconfitta in casa del Bologna: "Una partita inspiegabile. La soluzione? Non la so neanche io".

23 set 2018

C'è tanta delusione in casa Roma e il momento nero non sembra essere finito. La sconfitta della quinta giornata di Serie A in casa del Bologna rende la crisi ancora più profonda: sono 5 i punti raccolti nei primi 5 punti del campionato.

A riflettere l'aria di rassegnazione dei giallorossi c'è il tecnico Eusebio Di Francesco, che dopo il 2-0 subito dalla squadra di Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport analizzando il pessimo momento della sua Roma in Serie A.

Non c'è una spiegazione, continuiamo a non avere il fuoco dentro. Non so quale possa essere la soluzione, prima di trovare i giocatori giusti devo trovare gli uomini giusti.

Una sconfitta che lascerà strascichi non soltanto in classifica ma anche sulle prossime scelte dell'allenatore della Roma che mercoledì ospiterà il Frosinone a pochi giorni dal debry contro la Lazio nella settima giornata di Serie A. Ma per ora la luce in fondo al tunnel non si vede.