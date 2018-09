L'Inter riparte anche in campionato trovando una nuova vittoria in extremis. Oggi tocca a Napoli, Roma, Milan e Juventus.

23 set 2018 di Daniele Minuti

La quinta giornata di Serie A ha regalato emozioni nel sabato in cui si sono giocati 3 anticipi, in particolare in quello serale che ha visto la Sampdoria ospitare l'Inter reduce dalla rocambolesca vittoria in Champions League contro il Tottenham.

La squadra nerazzurra è riuscita a ripetersi a Marassi, dove dopo una partita caratterizzata dai gol annullati (2 per l'Inter e uno per la Sampdoria) è servita una rete di Brozovic al 94esimo minuto per regalare alla squadra di Spalletti la seconda vittoria in questo campionato.

Il successo in extremis dell'Inter è l'argomento principale delle prime pagine dei giornali sportivi italiani che mostriamo nella rassegna stampa di oggi. In Spagna invece attenzione sul Real Madrid che torna alla vittoria in campionato e alla capolista Barcellona che giocherà questa sera per mantenere il primato.

Rassegna stampa, prima pagina Gazzetta dello Sport: "Un'Inter infinita"

La prima pagina della Gazzetta dello Sport è dedicata all'Inter che dopo la vittoria all'esordio in Champions League ha trovato un successo all'ultimo secondo anche in campionato battendo la Sampdoria a Marassi.

Corriere dello Sport: "Epic Inter"

Anche il Corriere dello Sport si concentra sulla vittoria dell'Inter che ha trovato 3 punti pesantissimi nella trasferta di Genova. Decisivo un altro gol arrivato nel recupero, stavolta firmato da Marcelo Brozovic.

Tuttosport: "Adesso tu"

L'apertura di Tuttosport è dedicata alla Juventus capolista in Serie A. Questa sera i bianconeri giocheranno al Benito Stipre di Frosinone nel posticipo serale per rimanere a punteggio pieno in campionato alla quinta giornata.

L'Équipe: "Flamme Olympique"

La rassegna stampa estera di oggi si apre con l'Équipe già proiettata verso le due partite di Ligue 1 di oggi. Alle 17:00 il PSG fa visita al Rennes mentre alle 21 c'è l'attesa sfida fra Lione e Olympique Marsyglia.

As: "El triunfo del VAR"

Sulla prima pagina di As viene esaltato il Real Madrid di Lopetegui che dopo la bella partenza di Champions League ha ritrovato la vittoria anche nella Liga. Per battere l'Espanyol al Santiago Bernabeu è bastata una rete di Asensio convalidato dal VAR.

Sport: " Un señor derbi"

Sport si concentra sul Barcellona, ancora a punteggio pieno in Liga e che questa sera se la vedrà in casa contro il Girona nel tentativo di riconquistare la testa della classifica dopo il sorpasso del Real Madrid vittorioso ieri.

Mundo Deportivo: "Cumbre por Valverde"

Anche sul Mundo Deportivo il focus è il Barcellona e il futuro di Ernesto Valverde. Bartomeu e l'agente dell'allenatore si incontreranno la prossima settimana per decidere insieme il futuro dell'ex Bilbao.

Marca: "Asensio salva el plan B"

La prima pagina di Marca è dedicata al Real Madrid che ieri ha trovato momentaneamente la testa della Liga battendo l'Espanyol in campionato. Decisiva una rete di Marco Asensio arrivata al 41esimo minuto.

A Bola: "O habitual bonfim"

Terminiamo la rassegna stampa di oggi con la prima pagina della Bola, dedicata al Porto che ieri ha trovato la vittoria in campionato nella trasferta in casa del Setubal. A dare la vittoria ai dragoni è stato Aboubakar.