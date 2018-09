Tutti gli orari e gli appuntamenti in televisione della sesta giornata di campionato, che si disputerà nel primo turno infrasettimanale della stagione.

2 ore fa di Marco Ercole

Non si fa in tempo a chiudere questa quinta giornata di Serie A che bisogna subito riscendere in campo. Nel prossimo turno infatti ci sarà il primo dei tre turni infrasettimanali di questa stagione (gli altri sono in programma nel Boxing day di mercoledì 26 dicembre e successivamente il 3 aprile).

Sarà una giornata suddivisa in tre giorni, dagli anticipi del martedì ai posticipi di giovedì, e tutte le dieci partite si disputeranno di sera (alle 19 o alle 21).

Si parte subito forte, con la sfida del martedì sera a San Siro tra l’Inter di Spalletti e la Fiorentina di Pioli, per chiudere poi con il match in Toscana tra Empoli e Milan di giovedì. A seguire potrete trovare nel dettaglio tutte le partite del prossimo turno Serie A, con orari e indicazioni su dove poterle seguire in TV.

Prossimo turno Serie A, le partite della 6ª giornata su Sky e DAZN in TV

Una volta concluso il sesto turno di Serie A, poi, le squadre torneranno poi in campo a partire da sabato 29 con due super big match, il derby della Capitale e Juventus-Napoli.

Prima però c’è da giocare questo turno infrasettimanale, con tre delle dieci gare nel programma che saranno un’esclusiva di DAZN, mentre le restanti si potranno vedere su Sky.

Inter-Fiorentina (martedì 25 settembre, ore 19, Sky)

L’anticipo a San Siro è il big match di questa giornata di campionato. L’Inter di Spalletti, dopo aver vinto di misura sulla Sampdoria, è chiamata a un test impegnativo contro la Fiorentina di Pioli, reduce da un’importante vittoria casalinga con la Spal. La partita si potrà vedere alle 19 su Sky.

Udinese-Lazio (mercoledì 26 settembre, ore 19, Sky)

Si passa poi alle sette sfide del mercoledì, una sola di queste in programma alle 19 (visibile su Sky): è quella in Friuli tra l’Udinese di Julio Velázquez e la Lazio di Simone Inzaghi.

Juventus-Bologna (mercoledì 26 settembre, ore 21, DAZN)

La Juventus torna a giocare all’Allianz Stadium dopo l’ultima partita in casa del Frosinone. Di fronte ci sarà il Bologna, in questa gara che si potrà vedere su DAZN (ore 21).

Getty Images Serie A, il Bologna allo Stadium contro Cristiano Ronaldo

Genoa-Chievo (mercoledì 26 settembre, ore 21, Sky)

Il programma di mercoledì sera alle 21 propone anche la partita a Marassi (trasmessa su Sky) tra il Genoa di Ballardini e il Chievo di D’Anna.

Napoli-Parma (mercoledì 26 settembre, ore 21, DAZN)

Altra partita trasmessa da DAZN è quella tra Napoli e Parma, due squadre in un ottimo momento di forma. Gli azzurri guidati da Ancelotti sono reduci dal 3-1 rifilato in casa del Torino, mentre gli emiliani dal successo casalingo per 2-0 sul Cagliari.

Atalanta-Torino (mercoledì 26 settembre, ore 21, Sky)

All’Atleti Azzurri d’Italia va in scena la partita tra l’Atalanta di Gasperini, fresco di rinnovo di contratto, e il Torino di Mazzarri, che proverà a riscattare la sconfitta casalinga subita per mano del suo ex Napoli. La sfida sarà visibile su Sky.

Cagliari-Sampdoria (mercoledì 26 settembre, ore 21, Sky)

Nella Sardegna Arena (ore 21 su Sky) è sfida tra due squadre uscite sconfitte nel quinto turno di campionato. Da una parte il Cagliari, battuto dal Parma al Tardini, dall’altra la Sampdoria, che si è dovuta arrendere contro l’Inter all’ultimo minuto.

Roma-Frosinone (mercoledì 26 settembre, ore 21, Sky)

Per la Roma, primo dei due derby laziali nel giro di quattro giorni. All’Olimpico (ore 21 su Sky) arriva il Frosinone di Moreno Longo, al secondo big match consecutivo dopo quello con la Juventus.

Spal-Sassuolo (giovedì 27 settembre, ore 19, Sky)

Si passa poi alla prima delle due gare del giovedì, quella tra la Spal e il Sassuolo. Le due si affronteranno alle 19 (Sky), con umori opposti. I neroverdi sono infatti riusciti a vincere 3-1 con l’Empoli, mentre i ferraresi sono usciti sconfitti all’Artemio Franchi di Firenze dalla Fiorentina.

Empoli-Milan (giovedì 27 settembre, ore 21, DAZN)

La sesta giornata di campionato si chiude all’Artemio Franchi di Empoli, con il Milan ospite dei toscani. La partita, in programma alle 21, sarà trasmessa su DAZN.