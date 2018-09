Gli Hammers bloccano per la prima volta in questo campionato i Blues. E il Liverpool di Klopp scappa da solo in testa alla classifica.

43 condivisioni

23 set 2018

Il Chelsea si ferma in Premier League per la prima volta dall'inizio della sua ottima stagione e a bloccare la squadra di Sarri ci ha pensato il West Ham nel derby di Londra valido per la sesta giornata di campionato.

Nonostante il risultato sia stato di 0-0, la partita è stata tutt'altro che noiosa con i Blues che sono stati arrembanti più nel secondo tempo ma hanno anche avuto qualche brivido con Kepa che si sta imponendo anche in Premier League. Di sicuro la prestazione meno brillante di quest'anno.

Un pareggio dopo 5 vittorie consecutive non è un risultato particolarmente negativo, se non fosse per le concorrenti: il Liverpool scappa infatti a punteggio pieno in testa alla Premier League e il Chelsea viene superato anche dal Manchester City di Guardiola. Primo mezzo passo falso per la squadra di Maurizio Sarri.