Lo spagnolo ricorda uno scherzo del 2016, il francese intervistato da Sky Sports rivela la vendetta con qualche anno di ritardo. Ma a Manchester tutti ne erano a conoscenza.

23 set 2018 di Gianluca Cherubini

Il gioco è bello quando dura poco. Lo scherzo anche o almeno così dovrebbe essere. Tra i giocatori, all’interno di uno spogliatoio, è una consuetudine, un modo come un altro per rilassarsi, fare gruppo e allentare la tensione. Tra i protagonisti assoluti c’è Patrice Evra, ex Marsiglia e Juventus, da sempre al centro delle cronache per situazioni del genere.

L’ultima puntata risale ai tempi del Manchester United, si tratta di un episodio creato ad arte in compagnia di Gerard Piqué. Parliamo però di uno scherzo da dividere in due capitoli, il primo ad agire è stato l’attuale difensore del Barcellona:

Un giorno Patrice è arrivato al campo d’allenamento portando con sé degli scarpini a cui teneva molto, li aveva richiesti a Nike, erano personalizzati con i nomi dei suoi figli e con altri dettagli. Quando è andato a farsi la doccia, dopo l’allenamento, abbiamo acceso un fuocherello e glieli abbiamo bruciati.

Getty Images Evra e lo scherzo a Piqué

Piqué e la vendetta di Evra: "Ho ca..to nei suoi scarpini"

Più che uno scherzo insomma, una vera e propria cattiveria. Era il 2016 e sembrava che tutto fosse finito qui. Macché, la vendetta Evra se l’è studiata con calma e l’ha rivelata nel corso della trasmissione A League Of Their Own su Sky Sports:

Mi avevano bruciato le scarpe, non era stato divertente per niente. Avevo scoperto che era stato Piqué e alla fine mi sono vendicato: ho preso i suoi scarpini, sono andato in bagno e ci ho ca..to dentro

Il gioco dunque è degenerato, a Manchester questa storia non è mai stata nascosta, anche se Piqué non l’aveva ancora raccontata pubblicamente. C’ha pensato Evra, come al solito, a farla conoscere al mondo intero.