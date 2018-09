Il 22 settembre del 2015 Lewandowski segnò 5 volte al Wolfsburg ed entrò 4 volte nel Guinness dei Primati.

23 set 2018 di Elmar Bergonzini

Nove minuti, una partita, cinque gol, quattro record. Il 22 settembre del 2015 Robert Lewandowski riuscì a scioccare il mondo. Il Bayern Monaco era allenato da Pep Guardiola, quella sera i bavaresi giocavano contro il Wolfsburg. Il club controllato dalla Volkswagen aveva chiuso la stagione precedente (2014-15) al secondo posto in Bundesliga e vincendo la Coppa di Germania.

Nell'agosto del 2015 ancora un trionfo: i Lupi vinsero la Supercoppa tedesca battendo proprio il Bayern Monaco. Quello fra il Wolfsburg e i bavaresi era, a tutti gli effetti, uno scontro diretto. Guardiola decise a sorpresa di lasciare Lewandowski in panchina. I biancoverdi andarono in vantaggio con il gol di Daniel Caligiuri. Gara complicata, che di certo non si era messa in discesa.

Quella sera doveva succedere qualcosa di particolare per far virare la partita. Serviva la notte speciale di un giocatore speciale. Guardiola, voltandosi verso la panchina, scelse Robert Lewandowski. E lui entrò nei libri di storia. Ci riuscì in appena 9 minuti d'orologio. Tempo di gioco effettivo ovviamente molto, molto meno.

Quando entrò in campo Lewandowski ancora non lo sapeva, ma quel giorno tutto il mondo avrebbe parlato di lui. In quel momento Robert era anzi piuttosto arrabbiato. Lui non è uno di quei giocatori che sta in panchina volentieri, nemmeno quando gli impegni sono tanti e avrebbe bisogno di tirare il fiato. Lui vuole giocare sempre. Perché solo giocando può segnare. Quella sera però Lewa rese pubblica la sua frustrazione con una prestazione da urlo.

Entrò in campo al 46' e già al 51' riuscì a segnare l'1-1. Bel gol, da posizione defilata. 50 secondi dopo ancora un gol. A fine partita Lewandowski svelerà un piccolo segreto.

A volte quando vedi che sei in giornata, devi semplicemente tirare. La palla entra da sé.

Al 55' ancora un gol, ancora di Lewandowski. Mai, nella storia della Bundesliga, un giocatore ci aveva messo così poco per segnare una tripletta: appena 3 minuti e 19 secondi. Ma il meglio doveva ancora arrivare. Al 57' l'attaccante polacco cala il poker. 4-1, e chi non stava guardando la partita cambiò canale. Tutti volevano vedere quel che stava succedendo a Monaco. La partita L 60' diventa definitivamente leggendaria. Arriva anche il quinto gol di Lewandowski, in semirovesciata.

Una rete bellissima, storica. A bordo campo Guardiola non riesce a credere a quel che accade, non ci crede nessuno, nemmeno Lewandowski che al terzo anniversario della sua cinquina ha pubblicato su twitter un post semplice quanto chiaro:

Ancora non so come io abbia fatto.

In soli 9 minuti è riuscito a entrare ben 4 volte nel Guinness dei Primati: la tripletta, la quaterna e la cinquina più veloci. E per essere stato il primo a segnare 5 gol entrando dalla panchina. Ma non è tutto. Perché il 22 settembre a Lewandowski porta incredibilmente bene: Ha segnato anche il 22 settembre del 2017 (curiosamente sempre al Wolfsburg) e il 22 settembre del 2010 contro il Kaiserslautern. Quello il suo secondo gol in Bundesliga. Poi la rete segnata, sempre il 22 settembre, nell'ultimo turno di campionato contro lo Schalke. E siamo già a 8 gol segnati il 22 settembre. Ma quelle cinque reti segnate in 9 minute resteranno nella leggenda.