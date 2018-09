Secondo i tabloid britannici, l'attaccante dello Stoke City è al centro di una disputa legale: sarebbe diventato padre 3 volte in meno di 2 mesi.

3k condivisioni

23 set 2018

L'usanza del calcio inglese (poi esportata anche negli altri campionati) è quella di portarsi a casa il pallone dopo aver segnato una tripletta. Ma è probabile che Saido Berahino dovrà portarsi a casa molto di più dopo il suo ultimo hat-trick.

Secondo il tabloid inglese The Sun, l'attaccante dello Stoke City (non esattamente noto per la sua prolificità in campo) sarebbe al centro di una disputa legale: sarebbe diventato padre di 3 bambini da 3 donne diverse nello spazio di...6 settimane.

La sua ex compagna Stephania Christoforou (che ha lasciato Berahino all'inizio di quest'anno) ha infatti partorito il piccolo Costa il 30 maggio, mentre la sua attuale partner ha avuto una figlia (Aniya Marie) il 17 luglio. Il problema? Una terza donna è in contatto con gli avvocati del giocatore per fargli riconoscere la paternità di sua figlia, nato il 15 luglio.

La ragazza, un'amica di infanzia dell'attaccante dello Stoke City, vorrebbe che il nome di Berahino figurasse sul certificato di nascita della neonata arrivata da una loro relazione. Se così fosse, il 25enne sarebbe diventato padre di 3 bambini nel giro di 6 settimane. Un risultato niente male per un centravanti che ad agosto ha ritrovato il gol dopo quasi 2 anni.