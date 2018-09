È entrato nella storia del Real come giocatore e come allenatore. Questa sarà sempre casa per lui e per Cristiano.

È una figura importantissima e la sua leggenda sarà raccontata per generazioni. Sarà per sempre un esempio per i giocatori, grazie Cristiano.

Parole molto importanti di Perez, il cui rapporto con l'attuale giocatore della Juventus era degenerato negli ultimi mesi della sua esperienza in Spagna. L'importanza di Cristiano Ronaldo però non sarà mai dimenticata a Madrid.

Eppure il presidente dei Blancos non ha mai smesso di esprimere il suo apprezzamento per CR7 anche dopo la sua partenza verso Torino e la sua stima è stata ribadita anche nel discorso fatto ai membri dell'assemblea del club.

