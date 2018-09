Il giocatore dell'Aston Villa aveva protestato perché nel gioco il suo avatar non gli somigliava affatto: contro Sheffield si è subito ripreso con una delle reti più belle dell'anno.

23 set 2018

Se devi prenderti una piccola vendetta nei confronti del più importante e famoso franchise videoludico sul calcio di tutti i tempi, devi farlo necessariamente in grande stile ed è questo quello che ha fatto John McGinn con FIFA 19.

Il profilo Twitter dell'Aston Villa aveva chiesto direttamente a quello di EA Sports se l'avatar del giocatore scozzese in FIFA 19 (poco somigliante, in particolare per qualche taglia in più) fosse uno scherzo, con lo stesso McGinn che ci aveva riso su.

Ebbene nella partita di Championship contro lo Sheffield, il classe 1994 ha risposto nella maniera migliore segnando il primo gol con la sua nuova maglia con un pazzesco sinistro al volo che si è insaccato sotto la traversa.

"And it comes to McGinn! Oh, what a goal! John McGinn with a blockbuster! That is sensational! Four minutes having gone behind, John McGinn has come up with a crackerjack of a strike! That is how you open your account!"



John McGinn v Sheffield Wednesday (22/09/2018) #AVFC pic.twitter.com/2fGHma0j7R — AVFC Goals (@avfcgoals) September 22, 2018

La rete purtroppo per l'Aston Villa non è bastata ad evitare la sconfitta visto che lo Sheffield ha comunque vinto per 2-1. Ma dopo una rete del genere, si spera che gli sviluppatori di FIFA 19 dedichino più attenzione a McGinn in futuro e lo riproducano fedelmente.