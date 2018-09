La capolista cade a La Spezia e viene sorpassata dal Verona, capace di vincere sul campo del Crotone nonostante l'assenza di bomber Pazzini. Vittorie a valanga per Palermo e Benevento.

22 set 2018 di Simone Cola

La quarta giornata di Serie B si apre con l'anticipo del venerdì sera che vede il Benevento di Cristian Bucchi stendere al Vigorito la Salernitana con un rotondo 4-0 aperto dal gol di Christian Maggio, 36enne esterno arrivato dal Napoli: i sanniti agganciano momentaneamente il secondo posto in classifica, frutto dei 7 punti in 3 gare - hanno già riposato alla seconda giornata - e ribadiscono di essere tra i favoriti per la promozione.

C'era grande attesa per Crotone-Verona, sfida tra due squadre cadute in Serie B al termine della scorsa stagione e ovviamente indicate tra le candidate per una pronta risalita. Allo Scida la spuntano gli scaligeri guidati da Fabio Grosso, che vincono 2-1 nonostante la pesante assenza di Pazzini per infortunio (3 gol finora) e si prendono il primo posto solitario in classifica, dato che il Cittadella sempre vincente fino ad oggi cade inaspettamente a La Spezia: l'espulsione di Panico poco prima dell'intervallo complica i piani dei veneti, puniti poi a inizio ripresa dal gol di Crimi che decide la partita.

Risale la classifica anche il Palermo, che regola in casa il Perugia guidato da Alessandro Nesta con un 4-1 che tra le altre porta la firma del bomber macedone Nestorovski, autore di una doppietta e a quota 3 nella classifica marcatori. Il Foggia ultimo in classifica a causa della penalizzazione gioca una partita coraggiosa in casa del Pescara ma viene beffato da un gol di Gravillon che regala i 3 punti agli abruzzesi, sempre più a ridosso della testa della classifica con 8 punti.

Serie B, risultati 4^ giornata e classifica

Carpi-Brescia non era solo la sfida tra due delle squadre ancora a secco di vittorie in questa Serie B, ma anche lo scontro tra le uniche due che hanno già cambiato guida tecnica: il ritorno sulla panchina carpigiana dell'iconico Fabrizio Castori non basta però per regalare una gioia ai padroni di casa, in svantaggio a causa di un autogol di Frascatore e capaci soltanto di centrare il pari con Arrighini in una gara che si conclude 1-1. Il Lecce batte il Venezia 2-1 rimontando con una doppietta di Palombi il vantaggio iniziale degli ospiti siglato da Di Mariano.

🗓🔚 Ecco il quadro completo dei risultati finali dei match delle 15:00 validi per la questa 4^ giornata della #SerieBKT. Unica vittoria esterna firmata @HellasVeronaFC, nuova capolista del torneo. #FattoreB. pic.twitter.com/x584xAoMGG — Lega B (@Lega_B) September 22, 2018

Il turno si era aperto venerdì sera con Benevento-Salernitana (4-0) e si concluderà con Cosenza-Livorno, in programma alle 18, e con il posticipo di domenica sera che vedrà scendere in campo all'Euganeo di Padova i padroni di casa guidati da Bisoli e la Cremonese. Riposa l'Ascoli.

La classifica

Verona 10 Cittadella 9 Palermo 8 Pescara 8 Benevento 7* Crotone 6 Spezia 6 Cremonese 5* Lecce 5 Salernitana 5 Perugia 4* Ascoli 4* Padova 4* Brescia 3 Venezia 3 Cosenza 1* Carpi 1 Livorno 0** Foggia -5

*= una partita in meno/**= due partite in meno