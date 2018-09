Serie A, spareggio Champions Lazio-Inter: Totti tifò i biancocelesti

A causa del suo rapporto tormentato con il tecnico di Certaldo, Totti si sarebbe schierato con i suoi eterni rivali, sperando che i nerazzurri perdessero la qualificazione in Champions League. Chissà che nell'autobiografia del Pupone ("Un capitano", scritta con il giornalista Paolo Condò e in uscita il 27 settembre) non ci siano conferme su questa insolita serata.

Francesco Totti ha tifato Lazio. Sì, sembra impossibile eppure è proprio quello che sarebbe successo lo scorso 20 maggio, giorno in cui è andata in scena l'ultima giornata di Serie A. Il match clou era lo spareggio Champions League dell'Olimpico tra Lazio e Inter, vinto dai nerazzurri 3-2 grazie alla rete nel finale di Vecino.

