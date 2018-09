Spalletti cambierà poco rispetto alla vittoria di Champions League contro il Tottenham: rientra D'Ambrosio e l'esterno italiano prenderà il posto di Politano.

22 set 2018 di Daniele Minuti

Dopo la pazzesca vittoria di Champions League contro il Tottenham, l'obiettivo in casa dell'Inter è uno solo: ripartire col piede giusto anche in campionato. Ma l'impegno che aspetta stasera i nerazzurri è tutt'altro che facile dato che l'anticipo serale del quinto turno li vedrà giocare sul campo della Sampdoria.

C'è curiosità sulle probabili formazioni di entrambe le squadre che vengono da un impegno infrasettimanale, dato che mercoledì sera i blucerchiati hanno giocato il recupero contro la Fiorentina. Per via delle tante partite disputate potrebbero esserci dei cambi per tutte e due.

Nelle probabili formazioni infatti si possono notare alcune modifiche importanti da parte dei due allenatori agli 11 titolari: la squadra di Giampaolo ritroverà Praet dal primo minuto mentre Spalletti rilancerà titolari sia D'Ambrosio che Candreva.

Le probabili formazioni

Ecco quindi le probabili formazioni di Sampdoria-Inter: Giampaolo cambia tutto il centrocampo rispetto a mercoledì con Praet, Ekdal e Jankto. Spalletti conferma 8 undicesimi della squadra che ha battuto il Tottenham, con D'Ambrosio che ha recuperato e giocherà dal primo minuto. Gagliardini sarà accanto a Brozovic e Candreva prenderà il posto di Politano nel tridente offensivo.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Jankto; Caprari; Quagliarella, Defrel.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Candreva, Nainggolan, Perisic; Icardi.

Dove vedere Sampdoria-Inter

L'anticipo serale della quinta giornata di Serie A fra Sampdoria e Inter è una delle partite che si può vedere in esclusiva sulla piattaforma streaming di DAZN. Il calcio d'inizio allo stadio Marassi è previsto per le 20:30.

Le quote dei bookmakers

L'Inter è la favorita per la vittoria finale secondo i bookmakers: il 2 attualmente è dato a 1,80 contro il 4,00 dell'1 (il pareggio è a 3,50) anche se il risultato esatto più probabile è considerato l'1-1 (7,50). Per quanto riguarda i marcatori, grande fiducia in Mauro Icardi che l'anno scorso segnò ben 6 reti alla sua ex squadra nelle due sfide in campionato: un suo gol è dato a 2,20 (5,20 come primo marcatore)

I precedenti in Serie A

Le due squadre si sono affrontate 122 volte in Serie A, con i nerazzurri che sono nettamente in vantaggio nel bilancio complessivo: 65 vittorie per l'Inter contro le 20 dei blucerchiati (37 i pareggi). Nella scorsa stagione la squadra di Spalletti vinse sia all'andata (3-2) che al ritorno (0-5).