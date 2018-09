Serie A, Perotti: "Roma, torniamo quelli di prima". E difende Di Francesco

L'esterno giallorosso ha parlato prima della trasferta sul campo del Bologna.

22 set 2018

Non è un buon momento in casa Roma, tutt'altro. Dopo il pareggio subito in rimonta contro il Chievo è arrivata la prevedibile sconfitta al Bernabeu contro il Real Madrid di Lopetegui, nella prima giornata della fase a gironi di Champions League.

Ora la squadra di Di Francesco, che ha 5 punti in Serie A, vuole rialzare la testa nella trasferta di Bologna e tornare ad essere quella dello scorso anno. Della partita e non solo ha parlato Diego Perotti ai microfoni di Sky Sport:

L'obiettivo è tornare ad essere quelli dello scorso anno. A questo punto della stagione ci aspettavamo ovviamente più punti e credevamo di mettere in mostra un gioco diverso. Fortunatamente abbiamo tempo per migliorare, non siamo quelli di ora. Già domenica vogliamo ritrovare vittoria e noi stessi, sappiamo cosa fare per riuscirci. Ci siamo allenati bene, le vittorie devono arrivare

Serie A, Perotti difende Di Francesco: "Facile dare la colpa a lui"

Perotti parla poi del tecnico Di Francesco e lo difende:

Nel calcio si ha l'abitudine di addossare le colpe sull'allenatore, è facile. Si pensa a cacciare via il tecnico perché non si possono mandare via 25-30 giocatori. Credo non sia corretto. L'anno scorso siamo arrivati in semifinale di Champions League e siamo praticamente gli stessi giocatori tranne qualcuno. Abbiamo lo stesso allenatore, quindi non può cambiare tutto in poco tempo. Prima eravamo i migliori, ora siamo i peggiori? Questo non può succedere. Tutti abbiamo voglia di fare bene, da Di Francesco allo staff

Poi conclude: