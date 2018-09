Il Parma supera 2-0 il Cagliari, ma quello che si ricorderà della partita del Tardini sarà lo splendido gol di Gervinho, che fissa definitivamente il risultato. Uno splendido coast-to-coast per il giocatore iovoriano, che al 47' trova una rete incredibile. Palla al piede percorre tutto il terreno di gioco, eludendo l'intervento degli avversari fino ad arrivare in area e trovare il gol con un tiro teso sul primo palo: prodezza che si candida già da ora a prodezza dell'anno in Serie A .

