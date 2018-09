Serie A, Kessié: "Milan, dobbiamo andare in Champions League"

Il centrocampista rossonero parla prima della sfida contro l'Atalanta.

22 set 2018

Voglia di Champions League. In casa Milan l'obiettivo stagionale è più chiaro che mai, lo sa bene Franck Kessié che è pronto a dare tutto pur di raggiungerlo. Proprio il centrocampista ivoriano ha parlato alla vigilia della sfida contro l'Atalanta valida per la quinta giornata di Serie A.

Un match particolare per lui che con la Dea ha giocato nella stagione 2016/17 collezionando 7 gol in 31 partite prima di passare in rossonero per ben 28 milioni di euro.

Siamo pronti a dare tutto - ha esordito Kessié a Sky Sport - per qualificarci in Champions League, è il nostro obiettivo. Gattuso? Una grande persona prima che un grande allenatore. Lui è davvero bravo a motivare i giocatori, gli allenamenti sono sempre alla massima intensità. Andiamo a mille all'ora, vuole sempre che diamo il massimo

Poi su Higuain: