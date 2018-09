Serie A, Di Francesco su Douglas Costa: "Morissi se gli ho detto frasi razziste"

L'attaccante dei neroverdi torna a parlare del brasiliano dopo Sassuolo-Empoli: "Le frasi razziste non fanno parte della mia educazione".

22 set 2018

Ad aprire la quinta giornata di Serie A è stato il Sassuolo di De Zerbi che al Mapei Stadium ha regolato 3-1 l'Empoli di Andreazzoli ed è salito al secondo posto a quota 10 punti in classifica. Dopo il gol lampo di Caputo, i neroverdi hanno pareggiato con Boateng (terzo gol in campionato) e ribaltato la situazione con Ferrari e Di Francesco.

Quest'ultimo è stato autore di un bellissimo gol di tacco, arrivato dopo una settimana in cui il suo nome è stato sulla bocca di tutti per via del caso Douglas Costa. Proprio dello sputo del brasiliano e delle presute frasi razziste che lui gli avrebbe rivolto, ha parlato l'ex Bologna a Sky Sport:

Mi ero ripromesso di non parlarne più. Mi ha fatto male quello che si è scatenato sui social, siano girate cose false che ferivano la mia persona. Morissi oggi se ho pronunciato frasi razziste, un qualcosa che non appartiene alla mia educazione. In settimana mi sono stati vicino compagni, mister e famiglia, li ringrazio. Io non devo farmi pubblicità, voglio solo mettermi questo episodio alle spalle. Cosa gli ho detto? Parliamo di una discussione di campo, ovvio che non mi sono rivolto a lui dicendogli: "Scusi signor Costa". Ci può essere stata una parolaccia, lui può aver detto una cosa a me e io a lui. Ma morissi oggi se ho detto qualcosa di razzisti. Ora basta, non voglio più parlare di questa cosa

Serie A, Di Francesco: "Sono contento, il gol mi mancava"

Federico Di Francesco ha poi parlato della partita e del suo bellissimo gol di tacco: